Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και η Ινδία κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία με άμεση μάλιστα μείωση δασμών.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συμφώνησε επίσης να αγοράζει αμερικανικά προϊόντα «σε πολύ υψηλότερο επίπεδο» στο πλαίσιο της συμφωνίας ενώ δεσμεύτηκε επίσης να «σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράσει πολύ περισσότερο από τις ΗΠΑ και, ενδεχομένως, τη Βενεζουέλα».

Ο Τραμπ έκανε σχετική ανάρτηση στο Τruth social, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μόντι.

Έγραψε χαρακτηριστικά πως «ήταν τιμή μου να μιλήσω με τον πρωθυπουργό Μόντι της Ινδίας σήμερα το πρωί. Είναι ένας από τους καλύτερούς μου φίλους και ένας ισχυρός και σεβαστός ηγέτης της χώρας του. Μιλήσαμε για πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου και του τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράζει πολύ περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, τη Βενεζουέλα. Αυτό θα βοηθήσει στον τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή, με χιλιάδες ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε εβδομάδα!

»Από φιλία και σεβασμό προς τον πρωθυπουργό Μόντι και, σύμφωνα με το αίτημά του, με άμεση ισχύ, συμφωνήσαμε σε μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα χρεώνουν μειωμένο αμοιβαίο δασμό, από το 25% σε 18%. Η Ινδία θα προχωρήσει επίσης στη μείωση των δασμών και των μη δασμολογικών εμποδίων έναντι των ΗΠΑ στο μηδέν. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης να «αγοράζει αμερικανικά προϊόντα», σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, εκτός από πάνω από 500 δισ. δολ. σε αμερικανικά προϊόντα ενέργειας, τεχνολογίας, γεωργίας, άνθρακα και πολλά άλλα. Η καταπληκτική μας σχέση με την Ινδία θα είναι ακόμη πιο ισχυρή στο μέλλον. Ο πρωθυπουργός Μόντι και εγώ είμαστε δύο άνθρωποι που κάνουν πράγματα, κάτι που δεν ισχύει για τους περισσότερους» έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των κυβερνήσεων Τραμπ και Μόντι είχαν βαλτώσει πέρυσι εν μέσω συγκεκριμένων σημείων τριβής, με κυριότερη τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της Ινδίας από το ρωσικό πετρέλαιο.

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 25% στην Ινδία σε απάντηση σε αυτές τις αγορές πετρελαίου, επιπλέον του «αμοιβαίου» δασμού 25% στα προϊόντα της χώρας που προορίζονται για τις ΗΠΑ, ο οποίος είχε τεθεί σε ισχύ νωρίτερα τον ίδιο μήνα.

O Τραμπ προχώρησε σε δύο ακόμα αναρτήσεις που αφορουν στην Ινδία. Στη μία φαίνεται σε πόζα πλάτη -πλάτη με τον Ινδό πρωθυπουργό στο εξώφυλλο του India Today ενώ η δεύτερη απεικονίζει την Αψίδα του Θριάμβου στο Νέο Δελχί της Ινδίας, γνωστή ως Πύλη της Ινδίας. «Η δική μας θα είναι η καλύτερη απ' 'ολες» έγραψε ο Τραμπ αναφερόμενος στα σχέδιά του να χτίσει μία στην Ουάσινγκτον για να τιμήσει την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.