Αισιόδοξος είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει της επικείμενης τριμερούς συνάντησης ΗΠΑ-Ουκρανίας-Ρωσίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής και διαρκής ειρήνη, ενόψει του επόμενου γύρου τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι.

Ο Ζελένσκι είχε συνάντηση με τη διαπραγματευτική του ομάδα, όπου συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι βασικοί αξιωματούχοι: ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ομερόφ, ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου Κιρίλο Μπουτάνοφ και ο πρώτος αναπληρωτής του, Σεργκέι Κισλίτσια, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Αντρέι Χνάτοφ, και ο σύμβουλος του Προέδρου, Ολεξάντρ Μπέβζ. Στις διαπραγματεύσεις θα συμμετάσχει επίσης ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας «Υπηρέτης του Λαού», Ντέιβιντ Αραχαμίγια.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα έχει και διμερείς συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια των διήμερων συνομιλιών, οι οποίες ξεκινούν την Τετάρτη 4/2.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για συγκεκριμένα βήματα. Θεωρούμε ότι το διμερές έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρες και αναμένουμε περαιτέρω ουσιαστική εργασία σε έγγραφα που σχετίζονται με την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Πρόεδρος.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία περιμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν σταθερές στην εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό διάλογο.

«Τα μέτρα αποκλιμάκωσης, που τέθηκαν ουσιαστικά σε ισχύ τη νύχτα της προηγούμενης Παρασκευής, βοηθούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης του κόσμου στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και στο πιθανό αποτέλεσμα. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί. Ευχαριστούμε όλους στον κόσμο που βοηθούν», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Οι τριμερείς συναντήσεις μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν προγραμματιστεί για τις 4 και 5 Φεβρουαρίου.

