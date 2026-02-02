Η Κατερίνα Διδασκάλου στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, η Κατερίνα Διδασκάλου, η οποία και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ειδικότερα, η γνωστή ηθοποιός, αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα της, όσο και στην οικογένειά της, αλλά και στον ρόλο που έχει στη ζωή της ως μητέρα. Μάλιστα, όσον αφορά τα επαγγελματικά της βήματα, στάθηκε ιδιαίτερα στην μεγάλη επιτυχία που γνώρισε η σειρά «Άγριες Μέλισσες», στην οποία συμμετείχε υποδυόμενη την Δρόσω Σεβαστού.

Όσα ανέφερε η Κατερίνα Διδασκάλου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Η ηθοποιός, με χαμόγελο έκανε έναν σύντομο απολογισμό των όσων έχουν περάσει, τονίζοντας πως δεν εστιάζει καθόλου στο παρελθόν: «Δεν μετανιώνω και γενικά δεν παρελθοντολογώ… Το τώρα είναι ο πιο μακρύς δρόμος. Όταν ζεις στο τώρα, είσαι ευγνώμων για αυτά που έχεις.. Η ευγνωμοσύνη μας οδηγεί πιο σοφά… Δεν λέω ότι τα έκανα όλα σωστά, απλώς δεν αφήνομαι στο να μετανιώνω. Δεν βοηθάει..», σημείωσε μεταξύ άλλων και αναφέρθηκε στα παιδιά της:

«Φυσικά, σκέφτομαι ότι αν είχα γίνει τώρα μαμά, θα ήμουν αλλιώτικη από όταν ήμουν στα 25 και στα 35... Έγινα νέα μαμά. Νομίζω ότι θα πίεζα λιγότερο τα παιδιά μου να διαβάσουν. Στο φαγητό δεν τα πίεσα ποτέ, αλλά στο διάβασμα ναι, τους έλεγα ότι η γνώση είναι δύναμη, επειδή ήμουν κι εγώ πρώτη μαθήτρια. Αυτό θα το είχα αλλάξει. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας, όπως το ελεύθερο διάβασμα, να δεις ένα ηλιοβασίλεμα σε ένα νησί, να κάνεις παρέα με τους φίλους σου…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4jy8curk35?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμετοχή της στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» και στις συνεργασίες που είχε εκεί, τόσο με τους συναδέλφους της, όσο και με τα πρόσωπα της παραγωγής.

Πάνω σε αυτό, η Κατερίνα Διδασκάλου, τόνισε πως την έκθεση μέσα από τη σειρά, την εισέπραξε ως καλοτυχία: «Για εμένα δεν ήρθε ξαφνικά… Οι «Μέλισσες» δεν ήταν απλώς επιτυχία… Ήταν επιτυχία του Καραγγιάννη, εξυπνάδα του ΑΝΤ1 που την έπαιξε, τύχη για το Λευτέρη Χαρίτο που του ανατέθηκε… Το αποτέλεσμα το εξέλαβα σαν καλή τύχη που μόνο ως ευγνωμοσύνη το εξέλαβα», τόνισε για να συνεχίσει:

«Όταν έχεις λίγη σοφία καταλαβαίνει ότι η επιτυχία και η ευτυχία στη δουλειά και την προσωπική ζωή, είναι μόνο αιτία για ευγνωμοσύνη… όχι αλαζονεία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4lp1h0yb2h?integrationId=40599y14juihe6ly}