Στο ντοκιμαντέρ η Μελάνια Τραμπ αφηγείται τι συνέβη τις τελευταίες 20 ημέρες, πριν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Πρεμιέρα στην Ελλάδα έκανε την Κυριακή (1.2.2026), το ντοκιμαντέρ «Μelania: Twenty Days to History» για τη Μελάνια Τραμπ, σε ειδική προβολή που φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Αθηνών με οικοδεσπότες την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» πρόσωπα από τον πολιτικό, διπλωματικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό χώρο. Ανάμεσά τους ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με τη σύζυγό του, Λένα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, καθώς και η Κατερίνα Παναγοπούλου και η Μαριέττα Χρουσαλά.

Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έφτασε με τον 19χρονο γιο της Ρόναν και τη σύντροφό του και υποδέχτηκε τους καλεσμένους μαζί με τους Έρικ και Δήμητρα Βασιλάτου, τον δημοφιλή ερμηνευτή Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα.

​Η βραδιά έχει αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα «Gala Chic» σε τόνους του άσπρου και του μαύρου (Black and White). Η προβολή της ταινίας ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00, ενώ αμέσως μετά, περίπου στις 21:45, αναμένεται να ακολουθήσει cocktail reception για τους εκλεκτούς παρευρισκόμενους.

«Η Κίμπερλι έχει μία αγκαλιά για όλους τους Έλληνες»

«Είναι ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για την Πρώτη Κυρία της Αμερικής και καταπληκτικότερη όλων είναι η Αμερικάνα Πρέσβειρα στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία σήμερα έχει κάνει μία αγκαλιά για όλους τους Έλληνες, από όλους τους χώρους. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Λίγο η βροχή μας έχει ταλαιπωρήσει, αλλά όλα θα πάνε καλά. Το ντοκιμαντέρ είναι σπουδαίο» δήλωσε μπαίνοντας στην εκδήλωση ο Γιώργος Ντάβλας.

Ερωτηθείς για τον χαρακτήρα της κυρίας Γκιλφόιλ τόνισε: ​«Η πιο καταδεκτική γυναίκα στον κόσμο. Αυτό. Η πιο καταδεκτική γυναίκα στον κόσμο. ​Όποιος της ζητήσει φωτογραφία, όποιος της μιλήσει, η χειραψία της. Είναι μία γυναίκα η οποία βγάζει ζεστασιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό».

«Είναι το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ»

«Είναι μεγάλη τιμή που η εκπληκτική "πρώτη κυρία", Μελάνια Τραμπ, είναι στενή μου φίλη, μοναδική μητέρα και υπέροχη σύζυγος. Έχει κάνει φοβερά πράγματα για τα παιδιά, τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να παρουσιάσω απόψε τι έχει καταφέρει να επιτύχει. Η αγάπη που απολαμβάνει από την πατρίδα μας είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Είμαι ενθουσιασμένη που θα δείτε αυτό το φιλμ απόψε, γιατί είναι εκπληκτικό και είμαι πολύ περήφανη για εκείνη. Είναι το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Με την αγάπη και την υποστήριξη του προέδρου μας Ντόναλντ Τραμπ, που υποστήριξε τη σύζυγό του, όπως κάνει με όλες τις γυναίκες, όπως και με εμένα, που είμαι η πρώτη γυναίκα πρέσβης στη φοβερή Ελληνική Δημοκρατία. Ελπίζω να το απολαύσετε. Ελπίζω να έρθει η Μελάνια Τραμπ στην Ελλάδα, ξέρω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει και ελπίζω να έρθουν μαζί, θα είναι πολύ μεγάλη τιμή για τη χώρα» δήλωσε προσερχόμενη στην εκδήλωση η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Αργυρός επεσήμανε πως: «Δεν είναι όλα πολιτική, μερικές φορές υπάρχει η ανάγκη για αλήθεια και έκφραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε».