Μέσα από συνεντεύξεις με πρωταγωνιστές της περιόδου και αρχειακό υλικό το ντοκιμαντέρ καταγράφει το περιβάλλον μέσα στο οποίο έδρασε η πρώτη αριστερή κυβέρνηση.

Το πολιτικό ντοκιμαντέρ του Πάνου Χαρίτου «The Greek Experiment - Το ελληνικό πείραμα» θα φιλοξενηθεί για περιορισμένων αριθμό προβολών σε επιλεγμένους κινηματογράφους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι προβολές στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν στις 6, 7 και 8 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, στην Αποθήκη 1 στο Λιμάνι, στις 19:00, ενώ στην Αθήνα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ στις 7 και 8 Φεβρουαρίου στον κινηματογράφο Μικρόκοσμος, στις 17:30.

Το «The Greek Experiment – Το ελληνικό πείραμα» επιχειρεί μια εκτενή αναδρομή στη δεκαετία 2015–2025, φωτίζοντας τις βαθιές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που σημάδεψαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Με φόντο μια χώρα που είχε ήδη βιώσει χρόνια ύφεσης, κοινωνικής ανασφάλειας και αποδόμησης της καθημερινότητας, το 2015 αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς για πρώτη φορά οι Έλληνες ψηφοφόροι στράφηκαν προς μια αριστερή κυβέρνηση, αναζητώντας μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση απέναντι στις πολιτικές λιτότητας και τη συνεχή πίεση των δανειστών. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει το περιβάλλον μέσα στο οποίο η πρώτη αριστερή κυβέρνηση κλήθηκε να διαχειριστεί τη χρεοκοπία, τις διεθνείς πιέσεις και τις αντιφάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής, αναδεικνύοντας το αποτύπωμα που άφησαν τα μνημόνια στην κοινωνία και την οικονομία. Παράλληλα, εξετάζει κατά πόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις, ποιο ήταν το πραγματικό διακύβευμα του δημοψηφίσματος, αν το τρίτο μνημόνιο ήταν αναγκαίο και κατά πόσο η έξοδος από τα μνημόνια το 2018 μεταφράστηκε σε ουσιαστική βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας 108 λεπτών φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα μιας δεκαετίας που εξακολουθεί να επηρεάζει καθοριστικά τη δημόσια συζήτηση και τις ζωές των πολιτών στην Ελλάδα.

The Greek Experiment - Το Ελληνικό πείραμα: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ

Έχοντας βιώσει μια μακρά περίοδο ανασφάλειας και βίαιης απομάκρυνσης από την κανονικότητα, βλέποντας την καθημερινότητά τους να διαφοροποιείται με γοργούς ρυθμούς, την οικονομία να συρρικνώνεται, τους μισθούς να μειώνονται, την αγοραστική δύναμη να περιορίζεται, την τρόικα να πιέζει για μεταρρυθμίσεις με λόγο και τρόπο προσβλητικό για τους πολίτες και την κυβέρνηση εκείνης της εποχής να στέλνει αντιφατικά μηνύματα, το 2015 οι Έλληνες ψηφοφόροι στρέφονται για πρώτη φορά στην αριστερά.

Αν και η χώρα βρισκόταν σε συνθήκες κρίσης ήδη από το 2012 τα γεγονότα που ακολούθησαν τον ερχομό στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τόσο πυκνά και χαρακτηρίστηκαν από τέτοια ένταση που κατέστησαν την Ελλάδα το μόνιμο πρωτοσέλιδο της διεθνούς επικαιρότητας για αρκετούς μήνες.

Μέσα από μια αναδρομή σε εκείνη την περίοδο, το The Greek Experiment ακολουθεί και καταγράφει τη διαδρομή της Οικονομίας, της Κοινωνίας και το αποτύπωμα αυτών, στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας κατά την περίοδο 2015-2025. Παρακολουθεί τη διαδρομή της κοινωνίας και των πολιτικών πραγμάτων σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίστηκε από εντάσεις, πολιτικές ανακατατάξεις, διαδηλώσεις και στροφή των πολιτών για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια αριστερή κυβέρνηση υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε συνθήκες χρεωκοπίας, αναξιοπρέπειας και παραλογισμού κι ένα διαμορφούμενο από τους Ευρωπαίους αβέβαιο μέλλον για την Ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, οι προγραμματικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, είχαν δημιουργήσει προσδοκίες στην κοινωνία για επαναδιαπραγμάτευση σε μια λογική βάση και απομάκρυνση από τις πολιτικές λιτότητας που βύθιζαν την οικονομία σε βαθύτερη ύφεση.

Μέσα από συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής και κυρίως μέσα από την ανάδειξη του αποτυπώματος που άφησε στη χώρα η πολιτική των μνημονίων, το ντοκιμαντέρ καταγράφει το περιβάλλον στο οποίο η Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήρθε στην εξουσία και τις συνθήκες που οδήγησαν στην επαναδιατύπωση του πλαισίου διακυβέρνησης και την απομάκρυνση από τις προγραμματικές δηλώσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=lFqUk1ZgIME}

- Πόσο συνεπής ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της και πόσο φιλικό ήταν το διεθνές περιβάλλον απέναντι στην πρώτη φορά αριστερα της Ελλάδος ;

- Ποιο ακριβώς ήταν το ζητούμενο του Δημοψηφίσματος και τι προσδοκούσε το Μέγαρο Μαξίμου από εκείνη την κάλπη ;

- Πόσο αναγκαίο κι επιβαρυντικό για την οικονομία ήταν το 3ο Μνημόνιο ; Υπάρχουν όντως αριστερά Μνημόνια ;

- Ήταν το μοντέλο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της οικονομίας που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επέμενε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, ένα πείραμα επί ευρωπαϊκού έδαφος;

- Βγήκε όντως η χώρα από τα Μνημόνια το 2018 ;

- Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πράγματι η μοναδική κυβέρνηση στην σύγχρονη πολιτική ιστορία που παρέδωσε μια υγιή οικονομία ;

- Η σημερινή ευημερία των αριθμών αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών ;

- Έχουν όλοι οι Έλληνες τις ίδιες ευκαιρίες και αντιμετώπιση από την πολιτεία ;

- Αξιοποιήσαμε την χρεωκοπία ως ευκαιρία για να απομακρύνουμε τις παθογένειες του παρελθόντος και κυρίως για να διαφοροποιήσουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας ;

- Υπάρχει όντως ανάπτυξη κι αν ναι, γιατί δεν αποτυπώνεται στην κοινωνία ;

- Απειλείται το Κράτος Δικαίου ; Από ποιόν και ποιος το διασφαλίζει ;

- Η σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, ήταν η κακιά στιγμή ή ένα έγκλημα με την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων που απαξίωσαν το σιδηρόδρομο διαχρονικά ;

- Που οφείλεται σήμερα, η οικονομική ύφεση των κυρίαρχων χωρών της Ε.Ε. οι οποίες δέκα χρόνια πριν κουνούσαν το δάχτυλο στην Ελλάδα για τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσει ;

Ποιο το μέλλον της Ευρωζώνης ;

The Greek Experiment -2015-2025

Σενάριο/Σκηνοθεσία Πάνος Χαρίτος

Παραγωγή – Rosa Luxemburg Stiftung

Εκτέλεση Παραγωγής - Frame Productions

Διάρκεια - 108`

Έναρξη προβολών σε επιλεγμένους κινηματογράφους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα τον Φεβρουάριο.

6,7,8 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη, Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης στις 19:00

7,8 Φεβρουαρίου Αθήνα, Μικρόκοσμος στις 17:30