Το Μπρεντ ενισχύεται κατά 2,45% και να διαμορφώνεται στα 102,57 δολάρια ανά βαρέλι.

Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν την Τρίτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πλέον στρατηγικούς ενεργειακούς κόμβους παγκοσμίως. Η αγορά αντέδρασε άμεσα στις γεωπολιτικές εξελίξεις, με το Μπρεντ να ενισχύεται κατά 2,45% και να διαμορφώνεται στα 102,57 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 2,51%, φθάνοντας τα 95,85 δολάρια.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις αμφιβολίες που περιβάλλουν το σχέδιο των ΗΠΑ για τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης πλοίων στην περιοχή, καθώς αντικρουόμενα μηνύματα από την πλευρά της Ουάσιγκτον εντείνουν τη σύγχυση στις αγορές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την πρόοδο της υπό διαμόρφωση διεθνούς συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων, σημειώνοντας ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και καλώντας περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι επιτρέπεται η διέλευση ιρανικών πετρελαιοφόρων από τα Στενά, προσθέτοντας νέα ερωτήματα για τη συνοχή της αμερικανικής στρατηγικής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι ΗΠΑ προετοιμάζουν την ανακοίνωση ενός διεθνούς σχήματος προστασίας της ναυσιπλοΐας, ωστόσο η επιφυλακτικότητα συμμάχων και οι διαφορετικές προσεγγίσεις εντός της αμερικανικής κυβέρνησης δημιουργούν καθυστερήσεις. Ο ίδιος ο Τραμπ εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων χωρών, υπογραμμίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται επαρκώς παρά τη μακροχρόνια στήριξη των ΗΠΑ.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ για την παγκόσμια αγορά ενέργειας παραμένει καθοριστική, καθώς από την περιοχή διέρχονται περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τρίτο των θαλάσσιων μεταφορών αργού. Οι πρόσφατες επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν έχουν περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα, προκαλώντας μία από τις σοβαρότερες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κλίμακα της αναστάτωσης καθιστά δύσκολη την άμεση αποκλιμάκωση, ενώ τα σχέδια για ναυτικές συνοδείες ή μηχανισμούς ασφάλισης δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή. Προειδοποιούν δε ότι η στρατιωτική εμπλοκή στην προστασία εμπορικών πλοίων ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο επιθέσεων, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη εύθραυστο περιβάλλον ασφάλειας.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να ξεπεράσει σήμερα το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στη διεθνή αγορά μεταφέρονται με ταχύτητα και στην ελληνική αγορά καυσίμων, όπου οι τιμές κινούνται σε ανοδική τροχιά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να ξεπεράσει σήμερα το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται μεταξύ 1,97 και 1,98 ευρώ ανά λίτρο, αυξάνοντας την πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παρά τις προσπάθειες σταθεροποίησης, όπως η αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, οι πιέσεις στις τιμές δεν υποχωρούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εξετάζει παρεμβάσεις στήριξης, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και διορθωτικές κινήσεις στο πλαφόν κέρδους, εν μέσω αντιδράσεων από τον κλάδο των πρατηριούχων.