Χιλιάδες συνταξιούχοι θα πληρωθούν τις επόμενες ημέρες αναδρομικά ποσά από τον ΕΦΚΑ σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο διάστημα κύμα πληρωμών αναδρομικών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ, με χιλιάδες συνταξιούχους να λαμβάνουν ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 7.661 ευρώ. Οι καταβολές αφορούν κυρίως εκκρεμότητες από επανυπολογισμούς συντάξεων, προσαυξήσεις λόγω παράλληλης ασφάλισης, αλλά και επιστροφές κρατήσεων που είχαν επιβληθεί με παλαιότερες μνημονιακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ήδη περίπου 12.000 συνταξιούχοι έχουν ενταχθεί στις πληρωμές που πραγματοποιούνται σταδιακά, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να προστεθούν και άλλοι δικαιούχοι. Ο συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που αναμένεται να λάβουν αναδρομικά το επόμενο χρονικό διάστημα εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τους 37.000.

Η πρώτη μεγάλη κατηγορία αφορά συνταξιούχους στους οποίους εντοπίστηκαν λάθη στους επανυπολογισμούς των συντάξεων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Τα λάθη σχετίζονται κυρίως με στοιχεία που αφορούν τον χρόνο ασφάλισης ή τις συντάξιμες αποδοχές, τα οποία δεν είχαν καταγραφεί σωστά στις αρχικές αποφάσεις. Μετά τον επανέλεγχο των στοιχείων, προχώρησε η διόρθωση των συντάξεων και άρχισε η καταβολή των αναδρομικών ποσών που αντιστοιχούν στη διαφορά.

Από τη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν ήδη πληρωθεί περίπου 8.000 συνταξιούχοι. Τα ποσά που έλαβαν φτάνουν έως και τα 7.661 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά καλύπτουν το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και τον μήνα κατά τον οποίο διορθώθηκαν οι συντάξεις τους. Οι πληρωμές αυτές αφορούν κυρίως συνταξιούχους από ταμεία μισθωτών, τραπεζών και άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Μια δεύτερη σημαντική κατηγορία αφορά συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ταμεία μέχρι το 2016. Σε πολλές περιπτώσεις κατά την απονομή της σύνταξης καταβλήθηκε μόνο το βασικό ποσό της κύριας σύνταξης, ενώ παρέμενε σε εκκρεμότητα η προσαύξηση που προκύπτει από τις εισφορές που είχαν καταβληθεί στο δεύτερο ταμείο.

Η προσαύξηση αυτή μπορεί, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και το ύψος των εισφορών, να φτάνει ακόμη και τα 400 ευρώ τον μήνα. Από τη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν ήδη πληρωθεί 1.090 συνταξιούχοι, ενώ ο έλεγχος των φακέλων συνεχίζεται ώστε να ενταχθούν και άλλοι δικαιούχοι στις επόμενες πληρωμές.

Στη λίστα των δικαιούχων αναδρομικών περιλαμβάνονται επίσης απόστρατοι και χήρες αποστράτων που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δικαιούνται επιστροφή κρατήσεων που είχαν επιβληθεί με βάση τις διατάξεις του νόμου 4093/2012.

Η επιστροφή προκύπτει μετά τη μείωση της συγκεκριμένης κράτησης που εφαρμόζεται στις κύριες συντάξεις από τον Απρίλιο του 2023. Επειδή η κράτηση υπολογιζόταν με βάση το άθροισμα της σύνταξης και του μερίσματος, η κατάργησή της από τα μερίσματα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης. Από αυτή την κατηγορία έχουν ήδη πληρωθεί 2.972 δικαιούχοι, οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά ποσά που φτάνουν έως και τα 4.360 ευρώ για περίοδο περίπου 27 μηνών.

Παράλληλα, με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση προβλέπονται αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων για περίπου 5.500 αποστράτους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Πρόκειται για στρατιωτικούς που κρίθηκαν ανίκανοι προς εργασία λόγω βίαιου συμβάντος ή τρομοκρατικής ενέργειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι συντάξεις της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν υπάγονται στον ΕΦΚΑ αλλά παραμένουν στη δικαιοδοσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Για τον λόγο αυτό αυξάνονται κάθε φορά που αυξάνονται και οι αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Με βάση τις νέες μισθολογικές ρυθμίσεις προβλέπεται αύξηση περίπου 100 ευρώ τον μήνα στις συντάξεις τους.

Οι αυξήσεις αυτές θα δοθούν με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ θα καταβληθούν και τα αντίστοιχα αναδρομικά ποσά για το διάστημα μέχρι το τέλος του έτους.

Οι πληρωμές των αναδρομικών αναμένεται να συνεχιστούν σταδιακά και τους επόμενους μήνες, καθώς ο έλεγχος των φακέλων συνεχίζεται και νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στις καταβολές. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 37.000 συνταξιούχοι θα λάβουν αναδρομικά ποσά από τις διορθώσεις και τις αυξήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.