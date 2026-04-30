Τα καταστήματα SINSAY ανακαλούν δοχεία τροφίμων που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά - Τι εντόπισαν οι έλεγχοι.

Σε ανάκληση προχωρά η εταιρεία Sinsay δοχείων αποθήκευσης τροφίμων τα οποία διατέθηκαν τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση η ανάκληση αφορά το προϊόν με αριθμό ευρετηρίου 585IN-09X καθώς διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου συνολικής μετανάστευσης οξικού οξέος. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και η χρήση του ενδέχεται να εγκυμονεί κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών, ιδιαίτερα κατά την επαφή με τρόφιμα.

Αυτά είναι τα μπολ που ανακαλούνται

Η εταιρεία καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να το επιστρέψουν άμεσα, είτε σε φυσικό κατάστημα είτε μέσω της διαδικασίας επιστροφής για online αγορές. Η επιστροφή της αξίας αγοράς πραγματοποιείται πλήρως και χωρίς κόστος για τον πελάτη, με την προϋπόθεση επιστροφής του προϊόντος.

Για αγορές από φυσικά καταστήματα, οι καταναλωτές μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα Sinsay, ακόμη και χωρίς απόδειξη, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επιστροφής. Για online αγορές, η διαδικασία γίνεται μέσω του λογαριασμού πελάτη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η εταιρεία ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση και συστήνει στους καταναλωτές να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του προϊόντος, ενημερώνοντας παράλληλα ότι παρέχεται υποστήριξη για κάθε σχετική απορία.