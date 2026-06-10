Η ιρανική αντίδραση εκδηλώθηκε με πλήγματα κατά στόχων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, αμέσως μετά τις αμερικανικές επιδρομές σε ιρανικές τοποθεσίες κοντά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Σε επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, μετά τα αμοιβαία στρατιωτικά πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν μπαράζ πυραύλων και drones κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή, ως απάντηση σε προηγούμενες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές επιθέσεις πάλι είχαν πραγματοποιηθεί ως αντίποινα για την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache του αμερικανικού στρατού από ιρανικό drone.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IRGC και πλάνα που μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στο στόχαστρο της Τεχεράνης βρέθηκαν σήμερα καίριες αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές. Στην Ιορδανία στοχοποιήθηκε αμερικανική στρατιωτική βάση, με τον στρατό της χώρας να ανακοινώνει ότι κατάφερε να αναχαιτίσει πέντε ιρανικούς πυραύλους.

Την ίδια στιγμή, επλήγησαν υποδομές του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ενώ στο Κουβέιτ ήχησαν σειρήνες αεράμυνας, με τις τοπικές αρχές να δηλώνουν ότι προχώρησαν στην αναχαίτιση εχθρικών εναέριων στόχων.

Τα αμερικανικά πλήγματα στο Στενό του Ορμούζ και η «παγωμένη» διπλωματία

Πριν από την ιρανική απάντηση, οι ΗΠΑ είχαν εξαπολύσει επιθέσεις σε στρατηγικά σημεία γύρω από το Στενό του Ορμούζ, προκαλώντας εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, που αποτελεί βασικό σημείο της ιρανικής άμυνας, καθώς και στο Μπαντάρ Αμπάς, όπου εδρεύει σημαντική ναυτική και αεροπορική βάση του Ιράν. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Σιρίκ, το Μινάμπ και την επαρχία Τζασκ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανέφερε ότι επλήγησαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, σταθμοί επίγειου ελέγχου και ραντάρ επιτήρησης. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί μετέδωσαν ότι από τις επιδρομές υπέστησαν ζημιές ένας πύργος επικοινωνιών και δύο δεξαμενές νερού, με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση στην ευρύτερη περιοχή.

Παρά την ένταση, οι διπλωματικές δυνάμεις φαίνεται να παραμένουν ενεργές. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι τα πλήγματα των ΗΠΑ είχαν χαρακτήρα «προειδοποιητικής βολής» και δεν αναμένεται να τορπιλίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον πόλεμο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά διευκρίνισε πως αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε εντός της εβδομάδας... είτε μετά από μήνες. Από την πλευρά του, ο Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση των ΗΠΑ πολύ ισχυρή, έχοντας προειδοποιήσει νωρίτερα ότι η κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου δεν θα έμενε αναπάντητη.

Στον αντίποδα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο έδαφός του ως «καθαρή παραβίαση» της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη έστειλε αυστηρή προειδοποίηση προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα, τονίζοντας ότι ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο σε περίπτωση που το Ιράν δεχθεί νέα επίθεση.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το ιρανικό υπουργείο ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις και υποδομές στην περιοχή, οι οποίες αποτέλεσαν την αφετηρία των επιθέσεων κατά του Ιράν. Η ανακοίνωση κατέληγε με τη δήλωση ότι η Τεχεράνη «δεν θα διστάσει να στοχοποιήσει την πηγή των επιθέσεων».

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές εάν οι αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή υπέστησαν ζημιές από το τελευταίο κύμα των ιρανικών επιθέσεων, ωστόσο τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν και στις τρεις αραβικές χώρες.

Στο διπλωματικό πεδίο, το Ιράν επιδιώκει να ξεκαθαρίσει τις θέσεις του στους ισχυρούς παίκτες της περιοχής. Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση του υπουργείου, ο Αμπάς Αραγτσί είχε αμέσως μετά τις αμερικανικές επιθέσεις τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, ενημερώνοντάς τους για τις εξελίξεις και τις προθέσεις της Τεχεράνης.