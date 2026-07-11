Οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε πλήρη ενημέρωση για το συμβάν.

Έντονη κινητοποίηση προκάλεσαν οι αναφορές για έκρηξη στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ισχυρό θόρυβο που έγινε αισθητός σε περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας και της γύρω επαρχίας.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, κάτοικοι στις περιοχές Πακντάστ και Κιγιαμντάστ δήλωσαν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί σαφείς πληροφορίες για το ακριβές σημείο του περιστατικού ή για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι υπήρξαν αναφορές για έκρηξη στην ανατολική πλευρά της ιρανικής πρωτεύουσας, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για έναν ισχυρό ήχο που αποδίδεται σε έκρηξη.

Λίγο αργότερα, επικαλούμενο αξιωματούχο, το Fars ανέφερε ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με ελεγχόμενη διαδικασία καταστροφής εκρηκτικών υλικών, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.