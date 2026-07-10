Το Ιράν ζήτησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε μεν να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν, αλλά ξεκαθάρισε στην Τεχεράνη ότι η εκεχειρία έχει τελειώσει, όπως έγραψε σε ανάρτησή του.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε τις “συνομιλίες”. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι ΗΠΑ τους έχουν δηλώσει, με σαφήνεια, πως η εκεχειρία έχει τελειώσει», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο Truth Social.

Η νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο γύρους αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικούς στόχους. Η Τεχεράνη από την άλλη έβαλε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στις χώρες του Κόλπου.

Αυτή η ανταλλαγή χτυπημάτων ουσιαστικά έβαλε τέλος στην εκεχειρία που συμφώνησαν οι ΗΠΑ και το Ιράν τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν.

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Στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 στρατιωτικούς στόχους του Ιράν το βράδυ της Τετάρτης και 80 την Τρίτη, ανάμεσά τους περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον απολογισμό της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Από την άλλη, η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι έβαλε στο στόχαστρο και πολιτικές υποδομές, προκειμένου να εμποδίσει πολίτες να παραστούν στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ.