Οι αμερικανικές δυνάμεις προετοιμάστηκαν για πιθανά πλήγματα το βράδυ της Πέμπτης, αλλά τελικά τα απέφυγαν προς όφελος της διπλωματίας.

Το Ισραήλ μοιράστηκε πληροφορίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν κατέστρωσε πρόσφατα ένα νέο σχέδιο για τη δολοφονία του προέδρου Τραμπ, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η προειδοποίηση ήρθε αυτή την εβδομάδα, ενώ η δεύτερη πηγή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν συγκεντρώσει μια σταθερή ροή πληροφοριών τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με πιθανά σχέδια δολοφονίας του Τραμπ, αλλά η προειδοποίηση από το Ισραήλ ήταν νέα και αφορούσε μια συγκεκριμένη συνωμοσία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι η ισραηλινή αναφορά θα μπορούσε να αποτελεί προσπάθεια επηρεασμού των αποφάσεων του Τραμπ, καθώς ο ίδιος σταθμίζει αν θα κλιμακώσει την αμερικανική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Οι λεπτομέρειες της συνωμοσίας για την οποία προειδοποίησε το Ισραήλ δεν έγιναν αμέσως σαφείς, και οι δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ δεν τις είχαν αξιολογήσει ούτε τις είχαν εντοπίσει πριν από την ισραηλινή προειδοποίηση. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποιεί εδώ και καιρό ότι το Ιράν ενδέχεται να προσπαθήσει να σκοτώσει τον Τραμπ ως αντίποινα για το πλήγμα με drone που διέταξε ο ίδιος το 2020, το οποίο σκότωσε τον κορυφαίο Ιρανό στρατηγό, Κασέμ Σουλεϊμανί.

Όταν του ζητήθηκε σχόλιο για την ισραηλινή προειδοποίηση, η οποία μεταδόθηκε πρώτα από τη Wall Street Journal, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στα πρόσφατα σχόλια του Τραμπ σχετικά με την επιθυμία του Ιράν να τον σκοτώσει.

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«Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ - εμένα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Βρίσκομαι σε κάθε λίστα. Είδα σήμερα το πρωί ότι είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Και μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά ίσως αυτό να μην κρατήσει για πολύ. Αυτοί είναι κακοί, άρρωστοι άνθρωποι. Και πρέπει να ξεριζώσουμε αυτόν τον καρκίνο [...] Ξέρετε τι πρέπει να κάνεις σε τέτοιες περιπτώσεις; Πρέπει να κόψεις τον καρκίνο από νωρίς».

Αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι έμαθε πρόσφατα για μια νέα λίστα που τον κατέτασσε ως τον κορυφαίο στόχο δολοφονίας του Ιράν. Δεν είναι σαφές αν αναφερόταν στις νέες πληροφορίες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πλήθη Ιρανών ζητούσαν τον θάνατο του Τραμπ κατά τη διάρκεια των νεκρώσιμων ακολουθιών για τον δολοφονηθέντα Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην έναρξη του πολέμου.

Οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τις τελευταίες ημέρες, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και πλήγματα, καθώς η 60ήμερη κατάπαυση του πυρός που τερμάτιζε τις εχθροπραξίες βρίσκεται υπό κατάρρευση.

Δυσπιστία απέναντι στις «πληροφορίες» του Ισραήλ

Δύο πηγές που γνωρίζουν τις πρόσφατες αμερικανικές πληροφορίες δήλωσαν ότι η κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών παρακολουθεί αρκετούς παράγοντες που έχουν συζητήσει για επιθέσεις αλλά δεν έχουν αναλάβει δράση, και μία πηγή ανέφερε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ανησυχούν ότι το Ιράν θα στοχοποιούσε έναν αριθμό νυν και πρώην ανώτατων αξιωματούχων.

Η ίδια πηγή, ωστόσο, σημείωσε ότι η ισραηλινή αναφορά θεωρείται - εν μέρει - κομμάτι μιας ευρύτερης ισραηλινής προσπάθειας να επηρεαστεί η λήψη αποφάσεων του Τραμπ για το Ιράν. Ορισμένοι στην κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών παραμένουν δύσπιστοι απέναντι στις ισραηλινές αναφορές, πρόσθεσε η πηγή.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός έχει εκφράσει αμφιβολίες για τις διπλωματικές προσπάθειες του Τραμπ με το Ιράν, ενώ φέρεται να έχει συγκρουστεί με τον αμερικανό πρόεδρο για την ισραηλινή στρατιωτική δράση στον Λίβανο, η οποία είχε περιπλέξει τις συνομιλίες. Οι δύο άνδρες μίλησαν τηλεφωνικά την Πέμπτη και ο Νετανιάχου αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον πρόεδρο.

Την Πέμπτη, άλλος αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες με το Ιράν βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη στο παρασκήνιο, παρά την επανάληψη των πληγμάτων μεταξύ των δύο πλευρών και τη δήλωση του Τραμπ μια ημέρα νωρίτερα ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης με το Ιράν «τελείωσε». Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εργάζονται για την επίτευξη μιας πυρηνικής συμφωνίας έως τα μέσα Αυγούστου.

Πολλοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπήρχαν προετοιμασίες για πιθανά πλήγματα, εάν χρειαζόταν, το βράδυ της Πέμπτης, αλλά τελικά τα απέφυγαν προς όφελος της διπλωματίας. Νωρίτερα την Πέμπτη, στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, τα πληρώματα εξόπλισαν τα μαχητικά αεροσκάφη με πυρομαχικά και οι πιλότοι έκαναν ασκήσεις σε περίπτωση που καλούνταν να πραγματοποιήσουν πλήγματα. Ο κυβερνήτης του αεροπλανοφόρου, Νταν Κίλερ, δήλωσε στα χιλιάδες μέλη του πληρώματος ότι η κατάσταση οξύνεται.

Καθώς οι προετοιμασίες βρίσκονταν σε εξέλιξη, οι πιλότοι των μαχητικών συνέχισαν να εκτελούν τακτικές αμυντικές επιχειρήσεις, με πτήσεις να απογειώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.