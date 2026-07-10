Η ευτυχία μιας γάτας δεν εξαρτάται από ακριβά παιχνίδια ή εντυπωσιακές αγορές.

Οι γάτες που ζουν αποκλειστικά μέσα στο σπίτι βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο περιβάλλον τους για παιχνίδι, εξερεύνηση και πνευματική διέγερση. Ευτυχώς, δεν χρειάζονται μεγάλες ανακαινίσεις ή ακριβά αξεσουάρ για να νιώθουν ευτυχισμένες. Μερικές μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά τους αρκούν για να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

Ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη φυσική τους εξέλιξη, όπως το σκαρφάλωμα, το κυνήγι, το ξύσιμο και την εξερεύνηση, συμβάλλει στη σωματική και ψυχική τους ευεξία, ενώ μειώνει το άγχος και την πλήξη.

Τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τη γάτα σας

1. Εκμεταλλευτείτε το ύψος του σπιτιού

Οι γάτες λατρεύουν να βρίσκονται ψηλά, καθώς από εκεί αισθάνονται ασφαλείς και έχουν καλύτερη εικόνα του χώρου. Ένα δέντρο γάτας, μερικά ράφια ή μια σταθερή θέση κοντά σε παράθυρο μπορούν να μετατρέψουν το σπίτι σε έναν μικρό «παράδεισο» αναρρίχησης.

2. Δώστε τους θέα προς τον έξω κόσμο

Η παρατήρηση του εξωτερικού περιβάλλοντος αποτελεί εξαιρετική πηγή διασκέδασης για μια γάτα. Βρείτε ένας μέρος δίπλα στο παράθυρο, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί πουλιά, ανθρώπους και κάθε κίνηση έξω από το σπίτι.

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3. Παίξτε μαζί της κάθε μέρα

Δεν χρειάζονται ώρες παιχνιδιού. Δέκα έως δεκαπέντε λεπτά, μία ή δύο φορές την ημέρα, με παιχνίδια που μιμούνται τη λεία, βοηθούν τη γάτα να εκτονώσει τα κυνηγετικά της ένστικτα και να παραμείνει δραστήρια. Η εναλλαγή παιχνιδιών διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον της.

4. Κάντε το φαγητό μια δημιουργική εμπειρία

Οι ταΐστρες-παζλ και τα παιχνίδια που κρύβουν λιχουδιές μετατρέπουν το γεύμα σε μια ευχάριστη πρόκληση. Με αυτόν τον τρόπο η γάτα απασχολεί το μυαλό της, καταπολεμά την ανία και, παράλληλα τρώει με πιο αργό και φυσικό ρυθμό.

5. Προσθέστε επιφάνειες για ξύσιμο

Το ξύσιμο είναι φυσική ανάγκη και όχι κακή συνήθεια. Τοποθετήστε οριζόντια και κάθετα ονυχοδρόμια κοντά στα σημεία όπου κοιμάται ή περνά τον περισσότερο χρόνο της. Έτσι προστατεύετε και τα έπιπλά σας, ενώ καλύπτετε μια βασική ανάγκη της.

6. Δημιουργήστε ασφαλείς κρυψώνες

Κάθε γάτα χρειάζεται ένα ήσυχο καταφύγιο όταν θέλει να απομονωθεί. Χάρτινα κουτιά, κλειστά κρεβατάκια ή ζεστές γωνιές του σπιτιού μπορούν να της προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας και να μειώσουν σημαντικά το στρες.

7. Φροντίστε την καθαριότητα της αμμολεκάνης

Η καθαρή αμμολεκάνη είναι απαραίτητη για την ευεξία της γάτας. Καθαρίζετέ τη καθημερινά και τοποθετήστε τη σε ήσυχο, εύκολα προσβάσιμο σημείο. Αν στο σπίτι ζουν περισσότερες από μία γάτες, καλό είναι να υπάρχουν αρκετές αμμολεκάνες ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις.

8. Σεβαστείτε τον χαρακτήρα και τις επιλογές της

Οι γάτες δεν απολαμβάνουν πάντα την κοινωνική επαφή όταν αυτή τους επιβάλλεται. Αφήστε τη να αποφασίζει πότε θέλει χάδια, παιχνίδι ή ξεκούραση. Όταν έχει τον έλεγχο του προσωπικού της χώρου, νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια και αποκτά περισσότερη αυτοπεποίθηση.