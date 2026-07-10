Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως συνέπεια τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από την Αντιτρομοκρατική σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις και κατ' επέκταση στη Βάγια Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN, οι συλλήψεις αφορούν 2 άνδρες και μία γυναίκα. Τα τρια αυτά άτομα φέρονται να άφησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στις πυλωτές όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις. Παράλληλα, γίνεται έρευνα για ένα ακόμα άνδρα ο οποίος είχε υποστηρικτικό ρόλο στις επιθέσεις. Όλα τα άτομα ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο ενώ, η γυναίκα που συνελήφθη φέρεται να έχει και καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος της.

Το χρονικό των εμπρηστικών επιθέσεων

Υπενθυμίζεται πως, τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (21/7) στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

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Στην πυλωτή οικοδομής στην οδός Γραβιάς 20 στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 04.30 τα ξημερώματα, σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα. Δευτερόλεπτα αργότερα οι φλόγες και οι πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν την πολυκατοικία. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκαύματα στο 80% της σωματικής επιφάνειας, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.

Οι άλλες δύο επιθέσεις έγιναν στην περιοχή της Πυλαίας και της Τούμπας.