Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον οδηγό του βυτιοφόρου.

Σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας προχώρησαν στελέχη της ΔΑΕΕ για τη φωτιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 ατόμων, εκ των οποίων τρεις διασωληνωμένοι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 07:40 το πρωί της Πέμπτης (09/07), με κλιμάκιο της ΔΑΕΕ να σπεύδει άμεσα στο χώρο για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

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Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ημεδαπών, και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καθώς και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

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Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

«Μάχη για τη ζωή τους» δίνουν οι 2 διασωληνωμένοι εγκαυματίες

Ο ένας είναι άνδρας 41 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του, καθώς και πιθανό εισπνευστικό έγκαυμα. Αντιμετωπίζεται από την εξειδικευμένη κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Ο δεύτερος εγκαυματίας είναι 54 ετών και φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Σύμφωνα με τους γιατρούς, βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, είναι έντονα υποθερμικός και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

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Από τους έξι τραυματίες που είχαν μεταφερθεί αρχικά στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, παραμένει για νοσηλεία ένας ασθενής, ο οποίος φέρει ελαφρά εγκαύματα και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Παράλληλα, από τα πέντε άτομα που μεταφέρθηκαν στο «Αττικόν», τέσσερις παραμένουν στο νοσοκομείο. Πρόκειται για ανθρώπους που προσήλθαν με δικά τους μέσα, αντιμετωπίζοντας κυρίως αναπνευστικά προβλήματα και υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις.

«Κανένα μέτρο ασφαλείας, θα θρηνήσουμε θύματα»

Για τις ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και την απουσία κρατικών ελέγχων στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου μίλησε ο Σταύρος Χρηστίδης, μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής.

«Δεν υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα του κράτους που να έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες που αφήνουν ξέφραγο αμπέλι τους χώρους εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρηστίδης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός πολύ μεγαλύτερου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική.

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Πρόσθεσε «εδώ πέρα υπάρχουν διυλιστήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλης έκτασης βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή και να θρηνήσουμε θύματα».

Ο ίδιος ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και κάλεσε την κυβέρνηση, το υπουργείο και τους εργοδότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

«Ευχόμαστε αρχικά στους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο γρήγορη ανάρρωση και στις οικογένειές τους κουράγιο. Να πάρει τώρα ευθύνη το υπουργείο, η κυβέρνηση και οι εργοδότες, να μη θρηνήσουμε θύματα. Να ακυρωθούν όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα, τα σχέδια που υπάρχουν, που έχουν τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Να πηγαίνουμε στα σπίτια μας σώοι και αβλαβείς, όρθιοι», δήλωσε.