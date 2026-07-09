Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης (09/07) στα Χανιά, για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε μονοκατοικία στην περιοχή του Κουμπέ.
Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, η φωτιά ξεκίνησε από αποθήκη με εύφλεκτα υλικά και χαρτικά που βρίσκονταν στο ισόγειο.
Στο σημείο επιχείρησαν επτά οχήματα με 18 πυροσβέστες.
Οι ένοικοι πρόλαβαν και εγκατέλειψαν έγκαιρα το σπίτι, όμως οι φλόγες έκαψαν ζωντανό έναν παπαγάλο που βρισκόταν σε κλουβί.
Η πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο από άλλο συμβάν φωτιάς σε φούρνο στα Παχιανά.