Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πλήρως εξοπλισμένη εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο κατοικίας στον Πειραιά, έπειτα από έρευνα στελεχών του Λιμενικού. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εντατικοποίησης των ελέγχων ενόψει της θερινής περιόδου από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή της ειδικά εκπαιδευμένης σκυλίτσας «Κέλλυ» του Λιμενικού Σώματος και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Κατά την έρευνα συνελήφθη ο 47χρονος ιδιοκτήτης, ο οποίος, σύμφωνα με το Λιμενικό, είχε εγκαταστήσει την υδροπονική καλλιέργεια σε χώρο αποθήκης και είχε ξεκινήσει διαδικασία παραγωγής κάνναβης. Στην κατοχή του και στους χώρους της κατοικίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους άνω των 7 κιλών,

πλήθος σπόρων κάνναβης, συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, ζυγαριές ακριβείας, υλικά συσκευασίας, συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

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Συγκεκριμένα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες κάνναβης σε χάρτινη συσκευασία, νάιλον σακουλάκια και γυάλινα δοχεία, καθώς και συσκευασία με «κέικ κάνναβης». Η υδροπονική εγκατάσταση αποσυναρμολογήθηκε και κατασχέθηκε, ενώ κατασχέθηκαν επίσης ένα αεροβόλο όπλο με βαλιτσάκι μεταφοράς και τρία κουτιά με φυσίγγια διαμετρήματος 4,5 cal. Σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πειραιά.