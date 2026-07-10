Το επίμαχο ελληνικό προϊόν δεσμεύτηκε από τις γερμανικές αρχές - Εντοπίστηκε THC 1.937 mg/kg και μη εγκεκριμένο CBD.

Oι γερμανικές αρχές προχώρησαν σε επίσημη ειδοποίηση ασφάλειας τροφίμων για ελληνικό ελαιόλαδο. Ειδικότερα, μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τρόφιμα και ζωοτροφές (RASFF) οι γερμανικές αρχές προχώρησαν σε προειδοποίηση για ελαιόλαδο ελληνικής προέλευσης, στο οποίο εντοπίστηκαν Delta-9-τετραϋδροκανναβινόλη (Delta-9-THC) και εκχύλισμα κάνναβης πλήρους φάσματος. Η ειδοποίηση καταχωρίστηκε στις 8 Ιουλίου 2026 μετά από επίσημο έλεγχο στην αγορά.

Εντοπίστηκε THC 1.937 mg/kg σε ελληνικό ελαιόλαδο με εκχύλισμα κάνναβης

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, οι γερμανικές αρχές αξιολόγησαν τον κίνδυνο ως σοβαρό και προχώρησαν σε επίσημη δέσμευση του προϊόντος. Το προϊόν αφορά ελαιόλαδο κατηγορίας «άλλο τρόφιμο/μικτό προϊόν», ενώ στην ειδοποίηση δεν αναφέρονται περιστατικά ασθένειας ή συμπτώματα σε καταναλωτές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταχωρηθεί περαιτέρω στοιχεία για το επίμαχο ελαιόλαδο.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα ευρήματα, στο προϊόν ανιχνεύθηκε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) σε συγκέντρωση 1.937 mg/kg (ppm), με την ουσία να χαρακτηρίζεται ως μη εγκεκριμένη. Παράλληλα, εντοπίστηκε κανναβιδιόλη (CBD), η οποία χαρακτηρίστηκε ως μη εγκεκριμένο συστατικό νεοφανούς τροφίμου.

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