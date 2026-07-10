Οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό, ενώ η βαλλιστική εξέταση θα δείξει αν υπήρξε εξοστρακισμός.

Νέα 24ωρη προθεσμία για το Σάββατο ζήτησαν και έλαβαν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, κατά την οποία ο 20χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμό και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και εγκεφαλικά νεκρός στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου.

Οι δύο αστυνομικοί αναμένεται να απολογηθούν αύριο, καθώς ζήτησαν επιπλέον χρόνο προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να λάβουν γνώση των στοιχείων της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο αστυνομικοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και βαριά σωματική βλάβη. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό, ενώ η βαλλιστική εξέταση θα δείξει αν υπήρξε εξοστρακισμός.

Ο συνήγορος υπεράσπισής τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι πρόκειται για μια δύσκολη δικογραφία, σημειώνοντας πως αναμένονται κρίσιμα έγγραφα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πλευρά των αστυνομικών δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση τον χαρακτηρισμό του ενδεχόμενου δόλου.

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Από την πλευρά της οικογένειας του 20χρονου, η δικηγόρος της μητέρας του ανέφερε, ο 20χρονος είναι ένα φιλικό παιδί, το οποίο είχε βιώσει στο παρελθόν μια τραυματική εμπειρία, γεγονός που, σύμφωνα με τη μητέρα του, ενδέχεται να επηρέασε την αντίδρασή του στο συγκεκριμένο περιστατικό. Παράλληλα τονίστηκε ότι ο νεαρός έχει διανοητική αναπηρία και όπως ανέφερε η μητέρα, δεν είχε κανένα όπλο μαζί του.

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