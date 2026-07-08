Σύμφωνα με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η αντιμετώπιση της αστυνομικής αυθαιρεσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Με αφορμή τον πυροβολισμό και τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στην Αργολίδα από άνδρες της ΟΠΚΕ έπειτα από καταδίωξη, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης άσκησε κριτική στον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού από την Αστυνομία.

Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι η χρήση θανατηφόρας βίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί όταν δεν υπάρχει άμεση απειλή για τη ζωή αστυνομικών ή πολιτών, ενώ επισημαίνει την ανάγκη για μεγαλύτερη λογοδοσία, καλύτερη εκπαίδευση των αστυνομικών και μέτρα διαφάνειας, όπως η χρήση καμερών στις στολές.

Παράλληλα, τονίζει ότι η αντιμετώπιση της αστυνομικής αυθαιρεσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

«Πρώτα από όλα, ας κάνουμε την εξής παραδοχή.

Ότι δεν είμαι καθόλου κανονικό, καθόλου φυσιολογικό, η Αστυνομία να εκτελεί έναν άνθρωπο, που δεν απειλεί την ζωή ή την ασφάλεια κανενός, ακόμα και αν προσπαθεί να αποφύγει καταδίωξη.

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Ακόμα και αν είναι παραβατικός, ακόμα και αν έχει παραβιάσει το νόμο. Τι να κάνουμε, δεν τον σκοτώνει η Αστυνομία και δεν σχολιάζουμε «ε και αυτός ας σταματούσε και ας μην απέφυγε την καταδίωξη».

Η Αστυνομία παραδέχεται ότι ο πυροβολισμός που σκότωσε το νεαρό στο Άργος έγινε όσο προσπαθούσε αυτό να σκαρφαλώσει σε μια μάντρα. Δηλαδή προφανώς δεν υπήρχε καμία απειλή κατά των αστυνομικών εκείνη την ώρα.

{https://www.facebook.com/gabriel.sakellaridis/posts/pfbid0nV7X8DeimXz411T785Jz4Cd3yLJrC1xnxfCC4nTJnufVQhaUwSKW3c54u9p5sYUql}

Ο μόνος κίνδυνος θα ήταν να πηδήξει την μάντρα και να διαφύγει. Δεν αξίζει να σκοτωθεί κάποιος για αυτό το λόγο.

Οι αστυνομικοί επικαλούνται ότι εξοστρακίστηκε η σφαίρα κατά τα συνήθη. Αυτό προφανώς μένει να αποδειχθεί στα εργαστήρια.

Σε κάθε περίπτωση, ούτε κάμερες φέρουν στις στολές τους οι αστυνομικοί έτσι ώστε να καταγράφονται οι κινήσεις τους, ούτε σοβαρή εκπαίδευση υπάρχει, παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης από το 2019

Δεν εινα η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιο περιστατικό. Δεν ξεχνάμε την εκτέλεση Σαμπάνη.

Ο εκδημοκρατισμός της Αστυνομίας, η λογοδοσία και η αντιμετώπισης της αστυνομικής αυθαιρεσίας και βίας είναι τα στοιχειώδη σε ένα κράτος δικαίου.

Γιατί όταν η ασφάλεια απειλείται από την ίδια την Αστυνομία, κάτι πηγαίνει πολύ στραβά στη δημοκρατία».