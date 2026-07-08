Οι αρχές εξετάζουν αν η σορός ανήκει σε 60χρονο αγνοούμενο.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (07/07) στις αρχές, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα σε προχωρημένη σήψη σε ρέμα, στο Πετροχώρι Δυτικής Αχαΐας.

Η σορός εντοπίστηκε από γυναίκα που διατηρεί στάβλο στην περιοχή, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ιατροδικαστής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, που προχώρησε στην ανάσυρση της σορού από το δύσβατο σημείο.

Όπως μεταδίδει το tempo24, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε 60χρονο κάτοικο Κάτω Αχαΐας, για τον οποίο είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του λίγες ώρες νωρίτερα.

Η ταυτότητα του άνδρα αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσω των απαραίτητων εξετάσεων, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.