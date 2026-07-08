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Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και καλά στην υγεία του.

Την κινητοποίηση των Αρχών στη Σύρο προκάλεσε η πτώση ενός 72χρονου σε πηγάδι στην περιοχή της Φάμπρικας, το απόγευμα της Τετάρτης (08/07).

Στο σημείο έσπευσαν άμεσαν 5 πυροσβέστες με ένα όχημα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο. Όπως μεταδίδει το cyclades24, ο 72χρονος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και καλά στην υγεία του.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2074889105557557764}

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για προληπτικούς λόγους.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται, από τις αρμόδιες Αρχές.