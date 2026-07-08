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Στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Φωτιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηροβρύση Κιλκίς, με την Πυροσβεστική να προχωρά σε μεγάλη κινητοποίηση για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 15 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια για τον έλεγχο της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

{https://www.facebook.com/eidisis.gr/videos/1015586784779636/}

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2074812361022529910}