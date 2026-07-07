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Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα.

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:30 το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουλίου σε οικόπεδο στην περιοχή Τριάδι, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone εξοπλισμένου με οπτική και θερμική κάμερα, ώστε να υπάρχει συνεχής εικόνα του μετώπου.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.