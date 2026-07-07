Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη δυτική Λέσβο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (07/07) σε αγροτοδασική έκταση στη Σκάλα Ερεσσού Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση σε δύσβατο σημείο.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2074520520872038652}

Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι στην κατηγορία κινδύνου 3

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Μυτιλήνης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς - Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση από τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε δύσβατη περιοχή με χαμηλή βλάστηση, μεταξύ Χρούσου και Σκάλας Ερεσού στη δυτική Λέσβο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το stonisi.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή με αστιβιές και χαμηλή βλάστηση, γεγονός που δυσχέρανε την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και κατέστησε καθοριστική τη συμβολή των εναέριων μέσων. Στο μέτωπο επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου PZL, καθώς και ελικόπτερο από τη Μυτιλήνη. Το ελικόπτερο που είχε απογειωθεί από τη Χίο για ενίσχυση των επιχειρήσεων αποχώρησε, καθώς η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις για την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπούν τυχόν αναζωπυρώσεις.