Ο 18χρονος διακομίσθηκε από τη Ζάκυνθο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου βρίσκεται σε κώμα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (03/07) στη Ζάκυνθο, όταν γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός 18χρονου Βρετανού τουρίστα.

Όπως μεταδίδει το imerazante, το δυστύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 18χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το λεωφορείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο νεαρός υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα, ενώ ο συνεπιβάτης του δεν τραυματίστηκε.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, κρίνοντας την κατάστασή του ιδιαίτερα κρίσιμη.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (04/07) οργανώθηκε αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, προκειμένου να νοσηλευτεί σε εξειδικευμένη μονάδα. Πλέον, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, με τον 18χρονο να παραμένει σε κώμα.