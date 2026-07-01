Ο 6χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο του Ρεθύμνου με ανοικτό κάταγμα στο πόδι.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (01/07) στο Ρέθυμνο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 6χρονου και τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, το παιδί τραυματίστηκε βαριά όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο πατέρας του συγκρούστηκε με ΙΧ στα Σχοινάρια.

Ο 6χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου εισήχθη στο χειρουργείο με σοβαρό τραυματισμό και ανοικτό κάταγμα στο πόδι. Οι γιατροί προχώρησαν σε πολύωρη επέμβαση, καταφέρνοντας να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακωνσταντής, το 6χρονο αγόρι θα διακομιστεί μέσα στη νύχτα σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση του τραυματισμένου άκρου.