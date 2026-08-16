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Σοβαρή καραμπόλα ανάμεσα σε τέσσερα οχήματα σημειώθηκε στην Εθνική Κορίνθου - Τριπόλεως.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής 16/8 καθώς υπήρξε καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εθνικής Κορίνθου – Τριπόλεως.

Από την σύγκρουση σύμφωνα με το Korinthostv τραυματίστηκαν δυο άτομα, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καραμπόλα διερευνώνται.

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