Στο τροχαίο εμπλέκονται ένα φορτηγό και τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το φορτηγό φαίνεται να παρέσυρε τα υπόλοιπα οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθεί καραμπόλα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου από τηντης Πρέβεζας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων και τη διακοπή της κυκλοφορίας. ΤουρισμόςΠρέβεζας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες preveza today, στο τροχαίο εμπλέκονται ένα φορτηγό και τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το φορτηγό φαίνεται να παρέσυρε τα υπόλοιπα οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθεί καραμπόλα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας, καθώς χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών ατόμων από τα οχήματα.

Οι τρεις τραυματίες, μετά τον απεγκλωβισμό τους, παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρονται στο Νοσοκομείο Πρέβεζας.

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Κλειστή η υποθαλάσσια σήραγγα – Ουρές χιλιομέτρων προς Πρέβεζα

Λόγω του σοβαρού τροχαίου, η υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας είναι αυτή την ώρα κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα σοβαρό είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την πλευρά του Ακτίου προς την Πρέβεζα, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, με εκατοντάδες οχήματα να βρίσκονται εγκλωβισμένα στην αναμονή.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του PrevezaToday, από την πλευρά του Ακτίου δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενημέρωση προς τους οδηγούς για το τι ακριβώς έχει συμβεί και για το πόσο ενδέχεται να διαρκέσει η διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ δεν υπάρχει παρουσία της Αστυνομίας στο συγκεκριμένο σημείο ώστε να συντονίσει και να ενημερώσει τους εκατοντάδες οδηγούς που κινούνται προς την Πρέβεζα.

Η ακριβής αιτία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται.