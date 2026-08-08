Το όχημα έκανε αναστροφή πάνω στη λεωφόρο.

Δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο Λαγονήσι, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή στη λεωφόρο, με αποτέλεσμα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, να ακολουθήσει σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα των δύο αστυνομικών.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του ενός από τους δύο αστυνομικούς προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία.

Την ίδια ώρα, στο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο φέρεται να επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το όχημα ήταν νοικιασμένο.

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Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.