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Δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα.

Ατύχημα είχε ο Ιβάν Σβιτάιλο στις διακοπές του στην Κέρκυρα.

Ο γνωστός ηθοποιός και χορευτής τραυματίστηκε στο πόδι.

Ο Ιβάν Σβιτάιλο έκανε γνωστό το ατύχημά του μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας μάλιστα την ακτινογραφία της φτέρνας του.

Θέλησε να σχολιάσει τον τραυματισμό του κάνοντας αναφορά στην περίφημη «αχίλλειο πτέρνα».

{https://www.instagram.com/p/DbxoUJVoGJ8/}

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«Κάθε εμπόδιο για καλό. Η αχίλλειος πτέρνα μου. Ακόμα και ο μέγας Αχιλλέας είχε την αδυναμία του. Με θάρρος, θα σηκωθώ πιο δυνατός», έγραψε στην ανάρτησή του. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ο ηθοποιός δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα.