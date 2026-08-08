Σε 57χρονη γυναίκα από την Κυψέλη ανήκει η σορός.

Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει το νεκρό σώμα που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβηττό, καθώς από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη.

Στα ρούχα της βρέθηκε κάρτα μέσων μαζικής μεταφοράς που ανέγραφε το όνομά της ενώ από την αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή προκύπτει ότι ο θάνατός της προήλθε πριν από μιάμιση με δύο ημέρες.

Ως αιτία προσδιορίζεται πτώση από ύψος, γεγονός που ενισχύεται και από το κάταγμα στο χέρι της γυναίκας.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία. Οι πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό σε προχωρημένη σήψη μέσα στη σπηλιά, δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, και απέκλεισαν τον χώρο για να ξεκινήσει η έρευνα.

Η 57χρονη βρέθηκε φορώντας μπλε αμάνικο μπλουζάκι, ενώ η θέση στην οποία εντοπίστηκε και τα τραύματα δείχνουν πτώση από ύψος. Η κατάσταση της σορού δεν επέτρεπε αρχικά την αναγνώριση, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

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Η νεκροτομή που θα ακολουθήσει αναμένεται να επιβεβαιώσει τα πρώτα ευρήματα και να δώσει εικόνα για τις συνθήκες θανάτου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει πώς και υπό ποιες συνθήκες η 57χρονη βρέθηκε στο σημείο, καθώς και αν υπήρξε κάποιο περιστατικό που οδήγησε στην πτώση.