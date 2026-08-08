«Έβγαλα όλο το βράδυ με ορούς και αντιβιώσεις» δήλωσε.

Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Ιωάννα Τούνη.

Η Ιωάννα Τούνη λίγο πριν το νέο της ταξίδι για το μεγάλο πάρτι των γενεθλίων της, μοιράστηκε με τους followers της την περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

Η γνωστή influencer έπαθε τροφική δηλητηρίαση με αποτέλεσμα να περάσει το χθεσινό βράδυ στο νοσοκομείο.

Όπως ενημέρωσε η ίδια στα social media: «Τι μάτι πρέπει να έχω φάει… Χθες έβγαλα όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση. Χάλια, χάλια…. ακόμα συνέρχομαι να ξέρεις, αν δεν είχα πάει χθες στο νοσοκομείο να βάλω δύο λίτρα ορούς και αντιβιώσεις, σίγουρα δεν θα πετούσα σήμερα. Τώρα σέρνομαι και ελπίζω να συνέλθω γιατί και μόνο που σκέφτομαι τις…. 100 ώρες πτήσης κουράζομαι. Αχ Θεέ μου…».