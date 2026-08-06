«Αντί να καλύψει άμεσα τις χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις με μόνιμες προσλήψεις, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προτιμά τις επικοινωνιακές φιέστες και τις φωτογραφίες πάνω σε επικίνδυνα έργα», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

«Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ασφαλείς υποδομές για ασθενείς και εργαζόμενους», ζητά σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Αφορμή στάθηκε η κατάρρευση της οροφής στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου πριν μερικές μέρες ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε πραγματοποιήσει εγκαίνια του ανακαινισμένου ΤΕΠ.

«Αυτό που συνέβη στο Νοσοκομείο Κορίνθου, με τη στέγη να καταρρέει μόλις μία εβδομάδα μετά τα χαμόγελα και τις κομμένες κορδέλες του κ. Γεωργιάδη, συμπυκνώνει όλη την πραγματικότητα που ζούμε: μια κυβέρνηση που στήνει επικοινωνιακά σόου, την ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας διαλύεται.

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο τα σαθρά ντουβάρια. Είναι η τραγική, δομική υποστελέχωση που γονατίζει καθημερινά τα νοσοκομεία μας. Κρίσιμες κλινικές, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και ΜΕΘ μένουν γυμνές από προσωπικό, με τεράστιες ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες γιατρών και νοσηλευτών. Οι εναπομείναντες υγειονομικοί έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια των ανθρώπινων αντοχών τους: εξαντλητικά 24ωρα, διπλοβάρδιες, αμέτρητες απλήρωτες εφημερίες και μια καθημερινή εξουθένωση που οδηγεί σε μαζικά κύματα παραιτήσεων. Αντί να καλύψει άμεσα τις χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις με μόνιμες προσλήψεις, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προτιμά τις επικοινωνιακές φιέστες και τις φωτογραφίες πάνω σε επικίνδυνα έργα», σημειώνει ο Τομέας Υγείας της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Η σύγκριση είναι αμείλικτη. Την περίοδο 2015-2019, σε συνθήκες ασφυκτικής οικονομικής πίεσης και μνημονίων, ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του έδωσαν μάχη για να κρατήσουν το ΕΣΥ όρθιο: στήριξαν τις υποδομές, προχώρησαν σε χιλιάδες προσλήψεις υγειονομικών, ίδρυσαν τις ΤΟΜΥ και εξασφάλισαν δωρεάν περίθαλψη σε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας — χωρίς τυμπανοκρουσίες και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Η υγεία είναι θεμελιώδες δικαίωμα, όχι αφορμή για δημόσιες σχέσεις. Απαιτούμε τώρα ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ασφαλείς υποδομές για ασθενείς και εργαζόμενους».