«Η ανιδιοτελής, έντιμη και διαρκής αγωνιστική παρουσία του Θοδωρή με τον ψύχραιμο και τεκμηριωμένο λόγο, την αφοσίωση, την προσφορά και τη συνεπή στάση συνοδεύουν τη μνήμη του», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ για την απώλεια του εκπαιδευτικού, Θοδωρή Κατσωνόπουλο. «Ο Τομέας Παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με βαθιά θλίψη αποχαιρετά το ιδρυτικό μας μέλος, τον αγωνιστή εκπαιδευτικό Θοδωρή Κατσωνόπουλο.

Ένας σπάνιος, ευαίσθητος, νέος και ευγενικός άνθρωπος, με υπηρεσία στην ειδική και γενική εκπαίδευση, με μάχιμη συμμετοχή στα συνδικαλιστικά όργανα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με συνεπή και διαρκή αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και την προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και με άμεση ανταπόκριση σε κάθε κοινωνικό αγώνα.

Η ξαφνική απώλειά του είναι οδυνηρή και δημιουργεί δυσαναπλήρωτο κενό στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή.

Η ανιδιοτελής, έντιμη και διαρκής αγωνιστική παρουσία του Θοδωρή με τον ψύχραιμο και τεκμηριωμένο λόγο, την αφοσίωση, την προσφορά και τη συνεπή στάση συνοδεύουν τη μνήμη του.

Εκφράζουμε τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του», αναφέρει η ανακοίνωση.