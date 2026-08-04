Νέοι τριγμοί στο κόμμα Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – Μετά τον Αυγερινό αποχωρούν Μουτσάτσου, Κοτσόργιος και Ιωαννίδου.

Νέα αναταραχή προκαλούν στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού οι διαδοχικές αποχωρήσεις στελεχών που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρουσίαση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Μετά τη διαγραφή του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Θανάση Αυγερινού, ακολούθησαν νέες αποχωρήσεις, με πρόσωπα που συμμετείχαν σε ομάδες και όργανα του κόμματος να ανακοινώνουν την απομάκρυνσή τους.

Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, μέλος της Ομάδας Πολιτισμού, γνωστοποίησε την αποχώρησή της, ευχαριστώντας τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και αποφεύγοντας να αφήσει αιχμές για την ηγεσία του κόμματος. «Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα Πολιτισμού επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα», ανέφερε στη δήλωσή της. Και τονίζει: «Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά, και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στον δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως, και δηλώνω ότι δεν παύω να αγωνίζομαι για αυτό το «όνειρο» που μας συνδέει όλους, και που αναζητά δημοκρατία, ελευθερία, και κοινωνική χειραφέτηση».

Παράλληλα, αποχώρησε και ο Τάκης Κοτσόργιος, πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Παράκτιων Αλιευτικών Συλλόγων, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Στη δήλωσή του έκανε λόγο για απομάκρυνση από τις αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν προβλήματα στον τρόπο λήψης αποφάσεων.

Στη δήλωση του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «αποχωρώ από μία αυταπάτη σχετικά με την καταπατηση κάθε ένοιας της δημοκρατιας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου πολιτικόυ χώρου . Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές ήττες που δε μετριούνται στις κάλπες αλλα μετριούνται όταν οι ίδιες οι αξίες για τις οποίες γεννήθηκε ένα κίνημα εγκαταλείπονται από αυτούς που είχαν την ευθύνη να τις υπηρετήσουν. Σήμερα αποχωρώ από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» όχι γιατί κουράστηκα. αλλά γιατί διαφώνησα σε ουσιαστικές πολιτικές , γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω να συμμετέχω σε έναν πολιτικό φορέα που, κατά τη δική μου άποψη και εμπειρία, απομακρύνθηκε οριστικά από τις αρχές που διακήρυξε δημόσια μέχρι σήμερα δηλ την δημοκρατία , την διαφάνεια , και την λογοδοσία», καταγγέλλοντας ότι «το κόμμα λειτουργούσε με ανθρώπους ουσιαστικά διορισμένους και όχι εκλεγμένους».

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Τέλος την αποχώρησή της ανακοίνωσε και η Μαρία Ιωαννίδου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, χωρίς ωστόσο να διατυπώσει κατηγορίες κατά της ηγεσίας, σημειώνοντας ότι ολοκληρώνεται για την ίδια ένας κύκλος και ευχόμενη επιτυχία στους στόχους του κινήματος. Όπως σημείωσε «Σήμερα ολοκληρώνεται για μένα αυτός ο κύκλος, όμως κρατώ μόνο εκτίμηση για όλους εσάς και εύχομαι ολόψυχα το Κίνημα να πετύχει τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε»