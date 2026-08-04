Η αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων, καθώς τα προηγούμενα χρόνια αρκετές αιτήσεις απορρίφθηκαν επειδή οι ενδιαφερόμενοι δεν είχαν συμπληρώσει 3.600 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, παρότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν ίσχυε για τη δική τους περίπτωση.

Νέες οδηγίες προς τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται οι αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης, δίνοντας νέα δυνατότητα σε ασφαλισμένους που στο παρελθόν είχαν λάβει απορριπτική απάντηση. Οι διευκρινίσεις αποσαφηνίζουν ότι η προϋπόθεση των 3.600 ημερών πραγματικής ασφάλισης δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά μόνο όπου προβλέπεται ρητά από την ασφαλιστική νομοθεσία.

Η αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων, καθώς τα προηγούμενα χρόνια αρκετές αιτήσεις απορρίφθηκαν επειδή οι ενδιαφερόμενοι δεν είχαν συμπληρώσει 3.600 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, παρότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν ίσχυε για τη δική τους περίπτωση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του e-ΕΦΚΑ, η απαίτηση των 3.600 ημερών εξακολουθεί να ισχύει μόνο για ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις των νόμων 3863/2010 και 3996/2011. Αντίθετα, για όσους υπάγονται σε προγενέστερες ή άλλες συνταξιοδοτικές διατάξεις, η αναγνώριση πλασματικών χρόνων μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση 12 ετών πραγματικής ασφάλισης, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Οι οδηγίες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στις αιτήσεις που είχαν απορριφθεί στο παρελθόν

Οι οδηγίες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στις αιτήσεις που είχαν απορριφθεί στο παρελθόν. Όπως επισημαίνεται, οι αποφάσεις που βασίστηκαν αποκλειστικά στην έλλειψη 3.600 ημερών πραγματικής ασφάλισης θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου, καθώς η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αδιακρίτως σε όλους τους ασφαλισμένους.

Η διαδικασία επανεξέτασης μπορεί να κινηθεί είτε αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ είτε ύστερα από αίτηση του ίδιου του ασφαλισμένου. Στόχος είναι να αποκατασταθούν περιπτώσεις στις οποίες οι απορριπτικές αποφάσεις εκδόθηκαν με εσφαλμένη εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

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Σε περίπτωση που, μετά τη νέα εξέταση του φακέλου, διαπιστωθεί ότι ο ασφαλισμένος πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, η αναγνώριση των πλασματικών χρόνων θα πραγματοποιείται κανονικά. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της νέας απόφασης θα ισχύουν από τον χρόνο που θα έπρεπε να είχε γίνει δεκτή η αρχική αίτηση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τόσο τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και τυχόν οικονομικές αξιώσεις του ασφαλισμένου.

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν ότι οι νέες οδηγίες θα οδηγήσουν σε κύμα αιτήσεων επανεξέτασης, καθώς πολλοί ασφαλισμένοι που είχαν αποθαρρυνθεί από προηγούμενες απορρίψεις αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσουν εκ νέου την αναγνώριση των πλασματικών ετών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξετάσουν προσεκτικά την απορριπτική απόφαση που είχαν λάβει. Εφόσον η απόρριψη οφειλόταν αποκλειστικά στη μη συμπλήρωση των 3.600 ημερών πραγματικής ασφάλισης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, προσκομίζοντας την αρχική απόφαση και τα σχετικά ασφαλιστικά στοιχεία.

Η νέα ερμηνεία των διατάξεων αναμένεται να συμβάλει στην ενιαία εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας από όλες τις υπηρεσίες του Φορέα, περιορίζοντας τις διαφορετικές πρακτικές που είχαν παρατηρηθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, δημιουργεί νέες προοπτικές για ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, καθώς η αναγνώριση των πλασματικών χρόνων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων και την ταχύτερη έξοδο από την εργασία.