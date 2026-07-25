Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο του ασφαλιστικού ιστορικού.

Η έγκαιρη προετοιμασία του ασφαλιστικού φακέλου αποτελεί βασικό στοιχείο για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια, τα οποία αφορούν τον έλεγχο του ασφαλιστικού ιστορικού, τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση τυχόν εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο του ασφαλιστικού ιστορικού. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχουν καταχωριστεί σωστά τα έτη ασφάλισης, οι ημέρες εργασίας και οι περίοδοι απασχόλησης σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό πιθανών αποκλίσεων ή ελλείψεων πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έλεγχος στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, καθώς και σε όσους έχουν εργαστεί σε περισσότερους από έναν εργοδότες ή έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικά ταμεία κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Τυχόν ελλείψεις στα στοιχεία μπορούν να απαιτήσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατά την εξέταση της αίτησης.

Η πληρότητα των δικαιολογητικών αποτελεί προϋπόθεση για την επεξεργασία της αίτησης χωρίς πρόσθετες αναζητήσεις

Το δεύτερο στάδιο αφορά τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βεβαιώσεις ασφάλισης, στοιχεία εργοδοτών, αποφάσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του φακέλου. Η πληρότητα των δικαιολογητικών αποτελεί προϋπόθεση για την επεξεργασία της αίτησης χωρίς πρόσθετες αναζητήσεις στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, ανάλογα με το ασφαλιστικό καθεστώς του αιτούντος ή τον τρόπο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για τον λόγο αυτό, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ εξετάζουν κάθε φάκελο με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης.

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Το τρίτο στάδιο αφορά την ολοκλήρωση διαδικασιών που σχετίζονται με την αναγνώριση πλασματικών ετών ή άλλων περιόδων ασφάλισης που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η αναγνώριση μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, τη στρατιωτική θητεία, τον χρόνο σπουδών, τον χρόνο ανατροφής παιδιών ή άλλες περιπτώσεις που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών πριν από την κατάθεση της αίτησης επιτρέπει την ένταξη του αναγνωριζόμενου χρόνου στον συνολικό ασφαλιστικό χρόνο που λαμβάνεται υπόψη για την απονομή της σύνταξης.

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ προχωρούν στον έλεγχο των στοιχείων, στη διασταύρωση του ασφαλιστικού χρόνου και στην εξέταση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης και δεν απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες, ακολουθεί η έκδοση της σχετικής απόφασης.

Η διαδικασία απονομής της σύνταξης έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια μέσω της ψηφιοποίησης υπηρεσιών και της αξιοποίησης ηλεκτρονικών εφαρμογών. Ωστόσο, η πληρότητα των στοιχείων του ασφαλιστικού φακέλου εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα για τον χρόνο ολοκλήρωσης κάθε υπόθεσης.

Ο e-ΕΦΚΑ παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω των οποίων οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία της ασφάλισής τους, την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησης και τις εκκρεμότητες που ενδέχεται να υπάρχουν στον φάκελό τους, διευκολύνοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας.