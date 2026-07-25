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«Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο».

Μέχρι τώρα ο πρωθυπουργός άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης κάλπης καθώς η φράση του «οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας» έλεγε πολλά αλλά ταυτόχρονα και ...τίποτε!

Την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ έκλεισε όντως το θέμα.

«Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο» είπε χαρακτηριστικά.

Αν γίνουν θα χάσει όντως κάθε ίχνος αξιοπιστίας.

ΥΓ: Κρατείστε λοιπόν στο ημερολόγιό σας για τη χρονιά που έρχεται την Κυριακή 17 Απριλίου ή την Κυριακή των Βαΐων 24 Απριλίου. Και βλέπουμε.

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Β.Σκ.