Μέχρι τώρα ο πρωθυπουργός άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης κάλπης καθώς η φράση του «οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας» έλεγε πολλά αλλά ταυτόχρονα και ...τίποτε!
Την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ έκλεισε όντως το θέμα.
«Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο» είπε χαρακτηριστικά.
Αν γίνουν θα χάσει όντως κάθε ίχνος αξιοπιστίας.
ΥΓ: Κρατείστε λοιπόν στο ημερολόγιό σας για τη χρονιά που έρχεται την Κυριακή 17 Απριλίου ή την Κυριακή των Βαΐων 24 Απριλίου. Και βλέπουμε.
Β.Σκ.