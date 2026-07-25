Πλοίο μεταφοράς LPG δέχτηκε επίθεση στο Ορμούζ. Για πλήγμα από αμερικανικό πύραυλο που σκότωσε δύο ναυτικούς μιλά η Τεχεράνη.

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» χθες Παρασκευή ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν, σύμφωνα με το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Tο τάνκερ Μ/Τ Lavine εξουδετερώθηκε στον Κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον τέσσερις φορές, δήλωσε ο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος Τύπου της CENTCOM, στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. «Το πλήρωμα προειδοποιήθηκε επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε και αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν το πλοίο, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του», ανέφερε ο Χόκινς, χωρίς να επιβεβαιώσει πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για δύο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης.

Πλοίο μεταφοράς LPG δέχτηκε επίθεση στο Ορμούζ

Επίσης, υπενθυμίζεται πως ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG) υπό σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχτηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι Ινδοί ναυτικοί είναι σώοι και η πρεσβεία είναι σε επαφή με τις αρχές. Η πρεσβεία δεν διευκρίνισε αν στο πλοίο επέβαιναν και άλλοι ναυτικοί από άλλες χώρες. Το πλοίο Disha δέχτηκε επίθεση από άγνωστο πύραυλο κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ενώ κατευθυνόταν στον Περσικό Κόλπο, ανέφερε το σωματείο που εκπροσωπεί τους Ινδούς ναυτικούς.

Λίγο νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο μια καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλοιο LPG στον Κόλπο του Ομαν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματά τους. Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάστηκε, χτυπήθηκε επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε ιρανικό αέριο, πρόσθεσε. Σύμφωνα με το Fars, το τάνκερ υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο.