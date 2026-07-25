H ελληνική πυροβολαρχία «αντιμετώπισε με απόλυτη επιτυχία επίθεση» που προήλθε από την περιοχή της Υεμένης.

Με «απόλυτη επιτυχία» αντιμετώπισε η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) επίθεση που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, στο πλαίσιο της αποστολής της για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στις 07:15 ώρα Ελλάδας, η ελληνική δύναμη κλήθηκε να αντιμετωπίσει επίθεση που εκδηλώθηκε από την κατεύθυνση της Υεμένης. Η αντίδραση ήταν άμεση και αποτελεσματική, με το σύστημα Patriot να αναχαιτίζει επιτυχώς όλους τους στόχους, επιτυγχάνοντας ποσοστό αναχαίτισης 100%.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είχαν ως στόχο κρίσιμη εγκατάσταση διύλισης πετρελαίου στην περιοχή Γιανμπού, στις δυτικές ακτές της Σαουδικής Αραβίας. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία, η οποία έχει αναλάβει την προστασία στρατηγικών υποδομών στο πλαίσιο της διεθνούς αποστολής.

Η παρουσία της Ελληνικής Δύναμης στη Σαουδική Αραβία εντάσσεται στη διεθνή πρωτοβουλία Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας απέναντι σε απειλές από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η αποστολή της ελληνικής πυροβολαρχίας αποτελεί μέρος της ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας.

Όπως υπογραμμίζεται στην επίσημη ενημέρωση, το περιστατικό δεν επηρέασε την επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΛΔΥΣΑ. Η ελληνική δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, διατηρώντας υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα τόσο του προσωπικού όσο και του συστήματος Patriot απέναντι σε σύγχρονες βαλλιστικές απειλές.

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Η επιτυχής αναχαίτιση των δύο πυραύλων αναδεικνύει, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, την επιχειρησιακή ικανότητα της ελληνικής αποστολής και τη συμβολή της στην προστασία κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.