Για «ιστορικό άλμα προόδου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή» κάνει λόγο ο Νετανιάχου μετά την ανάρτηση Τραμπ.

Η συμφωνία ορόσημο που ανακοίνωσαν ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία εξαρτάται από την αναγνώριση από πλευράς Ριάντ των Συμφωνιών του Αβραάμ. Με άλλα λόγια, η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Πυρηνική Συμφωνία (δεν θα υπάρξει κανένας εμπλουτισμός του υλικού!)... που αφορά μόνο σε μη στρατιωτική χρήση...θα εγκριθεί αλλά εξαρτάται απόλυτα από τη Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις σεβαστές και επιτυχημένες Συμφωνίες του Αβραάμ » ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιτίθενται στις πολιτικές (μη εμπλουτισμένες) πυρηνικές εγκαταστάσεις» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Τα σχόλιά του έγιναν μετά τις επικρίσεις που ακούστηκαν από ειδικούς ότι η συμφωνία θα μπορούσε προκαλέσει κίνδυνο μελλοντικής πυρηνικής εξέλιξης σε ένα ήδη ασταθές περιβάλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πυρηνικό ζήτημα έχει εξάλλου αποτελέσει τον πυρήνα του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ- Ισραήλ και Ιράν.

Το 2020, ο Τραμπ ξεκίνησε τις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες διασφαλίζουν την ιστορική ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και των δύο αραβικών κρατών, των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν.

Οι «Συμφωνίες του Αβραάμ» είναι μια σειρά από διπλωματικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 μεταξύ του Ισραήλ, των ΗΠΑ, του Μπαχρέιν, του Μαρόκου και του Σουδάν.

Το Ριάντ δεν έχει απαντήσει ακόμα στα σχόλια Τραμπ. Τουλάχιστον όχι δημόσια. Η Σαουδική Αραβία παραμένει σταθερή στην άποψή της ότι δεν θα αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ ώσπου να εφαρμοστεί ένα βιώσιμο μονοπάτι για ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Ο Τραμπ από την πλευρά του ωστόσο, την Τετάρτη όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία δεν είχε αφήσει να υπονοηθεί κανείς όρος ή προϋπόθεση για ένταξη στοις Συμφωνίες του Αβραάμ από πλευράς Ριάντ.

Μέχρι στιγμής με τις Συμφωνίες του Αβραάμ συντάσσονται ΗΑΕ, Σουδάν, Μαρόκο και Καζακστάν.

Χαιρετίζει ο Νετανιάχου

Λίγο μετά την ανάρτηση Τραμπ, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έσπευσε να χαιρετίσει τον «όρο» για την εφαρμογή της πυρηνικής συμφωνίας.

«Η κοινή αμερικανική και ισραηλινή στρατιωτική δράση κατά του γενοκτονικού καθεστώτος της Τεχεράνης και η συντριπτική κατάρριψη από το Ισραήλ του άξονα τρομοκρατίας του Ιράν έχουν δημιουργήσει τη δυνατότητα επέκτασης του κύκλου της ειρήνης. Όπως έχει πει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ θα ήταν ένα ιστορικό άλμα προόδου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή» ανέφερε σε ανάρτηση.

{https://x.com/IsraeliPM/status/2080281833376284704}

Οι απειλές Τραμπ για Ιράν και Χούθι

Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα σε άλλη του ανάρτηση ανέφερε πως καθιστά το Ιράν υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθι στα πλοία. Απείλησε για μία ακόμα φορά το Ιράν με σφοδρή στρατιωτική επίθεση αν οι Χούθι της Υεμένης συνεχίσουν με επιτίθενται σε εμπορικά πλοία.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Χούθι ότι ευθύνονται για τις δύο επιθέσει σε πλοία της Σαουδικής Αραβίας τη νύχτα.

«Αν το ξανακάνουν, οι ΗΠΑ θα καταστήσουν το Ιράν υπεύθυνο, με την έννοια ότι οι Χούθι είναι παρένθετη ή συμμαχική ομάδα του Ιράν» έγραψε στο Truth Social και πρόσθεσε πως τόσο το Ιράν όσο και οι Χούθι θα έρθουν αντιμέτωποι με «τεράστια στρατιωτική τιμωρία» αν συνεχίσουν με τις επιθέσεις.