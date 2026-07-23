Η 32χρονη συνελήφθη κατά την άφιξή της στο Ηράκλειο με πτήση από το εξωτερικό.

Χειροπέδες σε μία 32χρονη, μέλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, πέρασαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» την Πέμπτη (23/07).

Σύμφνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αξιοποιήθηκαν πληροφορίες κατά τις οποίες η 32χρονη μετέφερε αεροπορικώς μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης από το εξωτερικό, ενεργώντας για λογαριασμό ομοεθνούς της, με τελικό προορισμό τη διακίνηση των ναρκωτικών σε άλλους εμπλεκόμενους.

Το πρωί της άφιξής της στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς, οι οποίοι την εντόπισαν και προχώρησαν σε έλεγχο της αποσκευής της. Εκεί βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα 19 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν. Οι Αρχές κατέσχεσαν επίσης 210 ευρώ σε μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο.

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Η 32χρονη συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.