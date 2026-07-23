Η τρέχουσα επιδημία προκαλείται από το σχετικά σπάνιο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα.

Το φράγμα των 1.000 θανάτων «έσπασε» η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την ώρα που οι υγειονομικές αρχές δίνουν «μάχη» προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της επιδημίας σε ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας της χώρας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται στα 2.536, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 1.033. Στο πρόσφατο ημερήσιο επιδημιολογικό δελτίο, καταγράφηκαν 63 κρούσματα και 34 θάνατοι.

Επιδημία εν μέσω αυξημένης βίας

Η συγκεκριμένη επιδημία αποτελεί τη 17η καταγεγραμμένη έξαρση Έμπολα στη χώρα. Αν και ανακοινώθηκε επισήμως στα μέσα Μαΐου, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο ιός κυκλοφορούσε στην κοινότητα αρκετές εβδομάδες νωρίτερα.

Η κύρια εστία του ιού βρίσκεται στα ανατολικά του Κονγκό, το οποίο δοκιμάζεται από την παρουσία δεκάδων ένοπλων οργανώσεων και καθημερινά περιστατικά βίας. Παράλληλα, οι ελλείψεις σε βασικό ιατρικό εξοπλισμό αλλά και οι επιθέσεις σε δομές υγείας επιβαρύνουν περισσότερο την κατάσταση.

Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι έχουν αντιδράσει βίαια στα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται, ενώ συγγενείς θυμάτων έχουν εκφράσει την οργή τους επειδή οι υγειονομικοί κανόνες δεν επιτρέπουν τις παραδοσιακές τελετές ταφής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Αρχές επισημαίνουν επίσης ότι η παραπληροφόρηση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, καθώς σε ορισμένες περιοχές εξακολουθούν να κυκλοφορούν θεωρίες συνωμοσίας που αμφισβητούν ακόμη και την ύπαρξη της επιδημίας.

Το στέλεχος Bundibugyo

Η τρέχουσα επιδημία προκαλείται από το σχετικά σπάνιο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, το οποίο παρουσιάζει ποσοστό θνησιμότητας που μπορεί να φτάσει έως και το 40%.

Σε αντίθεση με το συχνότερο στέλεχος Zaire, για το Bundibugyo δεν υπάρχει μέχρι σήμερα εγκεκριμένο εμβόλιο ούτε ειδική θεραπεία. Επιστήμονες εξετάζουν πειραματικά εμβόλια και νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, ενώ αξιολογείται και το κατά πόσο ήδη διαθέσιμα φάρμακα κατά άλλων μορφών του Έμπολα μπορούν να προσφέρουν προστασία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα παραμένουν περιορισμένα.

Βελτιωμένη η εικόνα στην Ουγκάντα

Η επιδημία είχε περάσει και στα σύνορα της γειτονικής Ουγκάντας, όπου όμως οι υγειονομικές αρχές κατάφεραν να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

Στη χώρα έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 20 κρούσματα, ενώ δεν έχει καταγραφεί νέο περιστατικό από τις 22 Ιουνίου. Ο τελευταίος ασθενής πήρε εξιτήριο στις 16 Ιουλίου, γεγονός που ενεργοποίησε την προβλεπόμενη περίοδο επιτήρησης των 42 ημερών, μετά την ολοκλήρωση της οποίας η Ουγκάντα θα μπορεί να κηρυχθεί επίσημα απαλλαγμένη από τον ιό, εφόσον δεν εμφανιστούν νέα κρούσματα.