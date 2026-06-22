Το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Κονγκό ανακοίνωσε πως έχει καταγράψει 1.003 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και 254 θανάτους από Έμπολα.

Πάνω από 1.000 είναι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Την ίδια ώρα η επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου στη χώρα έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 250 ανθρώπους όπως αναφέρει ο απολογισμός που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (INSP) της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ανακοίνωσε πως έχει καταγράψει 1.003 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και 254 θανάτους, κάτι που συνεπάγεται θνητότητα της τάξης του 25,3%. Όπως αναφέρει σχεδόν όλα τα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Ιτούρι (91,3% των μολύνσεων, 80,7% των θανάτων), μια απομακρυσμένη επαρχία στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρεται πως έχει βελτιωθεί η δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων για την ανίχνευση του ιού, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την αύξηση του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Ο Έμπολα έχει εξαπλωθεί επίσης στη γειτονική Ουγκάντα, όπου οι αρχές έχουν καταγράψει 19 κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων.

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Το σπάνιο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού Έμπολα

Η τρέχουσα επιδημία, που κηρύχθηκε τη 15η Μαΐου, οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, πιο σπάνιο, για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα ούτε συγκεκριμένη θεραπεία, ούτε εμβόλιο. Οι περισσότερες προηγούμενες επιδημίες οφείλονταν στο στέλεχος Ζαΐρ του ιού, για το οποίο αντιθέτως υπάρχει εμβόλιο. Είναι κατά σειρά η 17η στην πελώρια χώρα της κεντρικής Αφρικής. Ωστόσο οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν πως ο ιός κυκλοφορούσε για κάποιο διάστημα χωρίς να έχει εντοπιστεί προτού κηρυχτεί επιδημία.

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας της ασθένειας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η πιο φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.