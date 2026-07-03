Δημ. Μελάς και Αθανασία Ρέππα κρίθηκαν ένοχοι για την υπόθεση με το «εξαφανισμένο» πόρισμα ελέγχων της Παρασκευής Τυχεροπούλου - Δρομολογείται νέα δίκη για κακούργημα.

Με ομόφωνη απόφαση του το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 2021-2022, Δημήτρη Μελά, όπως ακριβώς είχε προτείνει και ο εισαγγελέας της έδρας, ανοίγοντας όμως παράλληλα το δρόμο να δικαστεί και για κακούργημα.

Μαζί του, ένοχη κρίθηκε και η πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, Αθανασία Ρέππα, η οποία μοιράστηκε το εδώλιο με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, επειδή όχι μόνο έκαναν μαζί τα… στραβά μάτια στο «πάρτι» των παράνομων επιδοτήσεων αλλά μαζί φρόντισαν και να «εξαφανιστεί» το πόρισμα ελέγχων της Παρασκευής Τυχεροπούλου, με το οποίο διαπιστώνονταν παρατυπίες στις δηλώσεις 99 συγκεκριμένων ΑΦΜ παραγωγών το 2020.

Οι δικαστές, αποτιμώντας τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας, συμφώνησαν απολύτως με την εισαγγελική πρόταση και έκριναν ενόχους τα δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού και κατά συρροή και για παράβαση καθήκοντος. «Δεν τέλεσαν τις πράξεις που όφειλαν να τελέσουν εκ της θέσεως τους στον Οργανισμό» ανέφερε η πρόεδρος κατά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου.

Το δικαστήριο όμως δεν στάθηκε εκεί. Αναβάθμισε, όπως είχε προτείνει και ο εισαγγελέας την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφων για την οποία και οι δύο δικάστηκαν, από πλημμέλημα σε κακούργημα, για το οποίο θα πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Σύμφωνα με την κρίση των δικαστών, η πράξη είναι σε βαθμό κακουργήματος λόγω της υλικής ζημιάς που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.

Το σκεπτικό

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, κατά την εκφώνηση της απόφασης, έκανε εκτενή αναφορά στο σκεπτικό με το οποίο καταδικάστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, τονίζοντας:

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«Μετά από μία πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο πείστηκε ότι αποδείχθηκε πως το 2018 παρουσιάστηκε μια εντυπωσιακή αύξηση στους αριθμούς των βοσκοτοπιών όπως έχει επισημάνει και η κατηγορούμενη Αθ. Ρέππα, ενώ υπήρχαν υποψίες για συστηματική απάτη και διοχέτευση κονδυλίων μέσω μηχανισμών σε παραγωγούς. Μέσω αυτού του περιβάλλοντος ο νέος τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρ. Βάρρας αναλαμβάνει και δίνει εντολή ελέγχου , δυνάμει της οποίας η Παρασκευή Τυχεροπουλου κατέγραψε τα ευρήματα της και κατέθεσε αναφορά. Σε αυτό το περιβάλλον και έχοντας γνώση των προβλημάτων, οι δύο κατηγορούμενοι σύμφωνα με τη δικανική πεποίθηση του δικαστηρίου δεν τέλεσαν τις πράξεις που όφειλαν να τελέσουν».

Στο άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης, αντέδρασαν κάποιοι από το ακροατήριο που φώναξαν προς το δικαστήριο ότι πρόκειται για «άδικη απόφαση».

Τα ελαφρυντικά

Το δικαστήριο αναγνώρισε πάντως κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και στους δύο καταδικασθέντες, μειοψηφούσης της εκ δεξιών συνέδρου που είχε την άποψη ότι έπρεπε να απορριφθεί η αναγνώριση του ελαφρυντικού. Τα υπόλοιπα ελαφρυντικά ωστόσο που ζητήθηκαν, απορρίφθηκαν, σύμφωνα και με την πρόταση του εισαγγελέα.

«Η ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου, πρέπει να αποκλειστεί στην συγκεκριμένη περίπτωση. Οι κατηγορούμενοι με τις πράξεις τους, καθημερινά υπέθαλπταν 80 εγκληματίες, για χρονικό διάστημα ενός έτους και οκτώ μηνών. Οι πράξεις τους είχαν διεθνές αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αξιοπιστία της χώρας μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση» τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Σε λίγη ώρα αναμένονται οι ποινές που θα επιβληθούν στους δύο καταδικασθέντες