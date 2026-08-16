Το ποσό κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ληστεία με πρωταγωνιστή έναν ανήλικο σημειώθηκε στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, με τον νεαρό να φέρεται να άρπαξε περίπου 2.500 ευρώ από κατάστημα και στη συνέχεια να επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη, όταν εκείνος επιχείρησε να τον σταματήσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος μπήκε στην επιχείρηση και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό που βρισκόταν κοντά στο ταμείο. Όταν ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και προσπάθησε να αντιδράσει, ο νεαρός φέρεται να του επιτέθηκε, προκαλώντας του τραυματισμό στο πρόσωπο.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές. Αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην περιοχή και κατάφεραν λίγο αργότερα να εντοπίσουν και να προσαγάγουν τον ανήλικο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ληστεία, καθώς και την εμπλοκή του ανηλίκου στην υπόθεση.