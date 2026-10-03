Απόντες οι Κώστας Καραμανλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης και... Αντώνης Σαμαράς - To κόμμα παρ’ όλα αυτά θα τιμήσει όλους τους πρώην.

Η ΝΔ κλείνει τα 52 της χρόνια. Το κόμμα διοργανώνει προς τιμήν της μεγάλο πάρτι την Δευτέρα το βράδυ στο παλιό αμαξοστάσιο του Ο.Σ.Υ στην Πειραιώς με σήμα τον εμβληματικό «γαλάζιο πυρσό» Όλοι ανυπομονούν να δουν ποια ιστορικά στελέχη θα δώσουν το παρών όταν θα... σβήνει τα κεράκια.

Οι προσκλήσεις έχουν αποσταλεί εδώ και μέρες. Με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στους πρώην Προέδρους και πρωθυπουργούς.

Απόντες Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής

Ο Αντώνης Σαμαράς όπως ήταν αναμενόμενο δεν θα δώσει το παρών. Οι σχέσεις του με τον Κ. Μητσοτάκη -μετά και τη διαγραφή του- είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο. Εξάλλου όλοι γνωρίζουν ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινώσει και επίσημα νέο κόμμα.

Από την γιορτή θα απουσιάζει, όμως, και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Σύμφωνα με πληροφορίες σε επικοινωνία που είχαν τα δύο γραφεία -του κόμματος και του πρώην πρωθυπουργού- η πλευρά του Κ. Καραμανλή ενημέρωσε ότι ο πρώην Πρόεδρος της Ν.Δ. θα βρίσκεται για επαγγελματικούς λόγους στην Ξάνθη. Στην καθιερωμένη μηνιαία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΣΕΚΕ. Και είναι γεγονός ότι ο κ. Καραμανλής βρίσκεται στην Ξάνθη, ήδη, από την Πέμπτη.

Διακριτές αποστάσεις

Στη Ν.Δ. δεν έπεσαν από τα σύννεφα. Αφού είναι γνωστό ότι ο Κ. Καραμανλής τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να έχει έναν διακριτό ρόλο. Εξ ου και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση. Είτε σε εθνικά είτε σε κοινωνικά είτε σε θέματα δικαιοσύνης και σε σκάνδαλα όπως οι υποκλοπές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με τις σχέσεις Κ. Μητσοτάκη - Κ. Καραμανλή να χαρακτηρίζονται τυπικές.

Το σχόλιο του Π. Μαρινάκη για τις απουσίες

«Τα γενέθλια είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να τιμήσουμε όλες και όλους εκείνους που ειδικά στα δύσκολα χρόνια δεν έφυγαν από τη Ν.Δ. Για αυτούς θα πάμε στα γενέθλια και όχι για κάποιον προσωποπαγώς» ήταν το κοφτό σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη όταν ρωτήθηκε σχετικά με την απουσία Καραμανλή: «Δεν αμφισβητεί κανείς την προσφορά του Κ. Καραμανλή αλλά πρωτίστως σε μία εκδήλωση για τη Ν.Δ. πάμε για όλους εκείνους οι οποίοι έμαθαν να προσφέρουν χωρίς να ζητάνε ποτέ τίποτε» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στο Στρασβούργο θα βρίσκεται ο «Νέστωρας» της Ν.Δ. Β. Μεϊμαράκης

Από τα 52α γενέθλια της Ν.Δ. θα απουσιάζει, όμως, και ο έτερος πρώην Προέδρος της Ν.Δ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Ο «Νέστωρας» της παράταξης - αφού η μακρόχρονη πορεία του στο κόμμα έχει ξεκινήσει από το 1974 από την ΟΝΝΕΔ μέχρι την Προεδρία του κόμματος - θα πρέπει την Δευτέρα να βρίσκεται στο Στρασβούργο για να ασκήσει τα καθήκοντα του ως ευρωβουλευτής.

Και είναι αλήθεια ότι η αρχική σκέψη ήταν η Ν.Δ. να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήμερα της 4ης Οκτωβρίου, δηλαδή την Κυριακή. Τελικά, όμως, η εκδήλωση μεταφέρθηκε για το απόγευμα της Δευτέρας.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι μόνον ο πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το κόμμα θα τιμήσει όλους τους πρώην – και τον Αντώνη Σαμαρά- με βίντεο

Το κόμμα, πάντως, έχει αποφασίσει να τιμήσει όλους ανεξαιρέτως τους πρώην Προέδρους της είτε δώσουν το παρών είτε όχι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γραμματέας της Ν.Δ. Κ. Κυρανάκης έχει σχεδιάσει μία πρωτοποριακή αναδρομή στην μακρόχρονη ιστορία του κόμματος που συμπίπτει με τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Μέσα από ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές οθόνες που θα πλαισιώνουν όλο το αμαξοστάσιο αναμένεται να παρελάσουν όλοι οι αρχηγοί της Ν.Δ. Συμπεριλαμβανομένου και του Αντώνη Σαμαρά.

Μέσα από τις ίδιες οθόνες θα «ζωντανέψει» κομμάτι της ιστορίας της Ν.Δ.

…Αφίσες από τις καμπάνιες του κόμματος, της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ , ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες της Ν.Δ. , ανέκδοτες φωτογραφίες.

Κουίζ: «Πόσο καλά γνωρίζεις τη Ν.Δ; »

Η γιορτή θα περιλαμβάνει και διαδραστικά events με στόχο οι παριστάμενοι να αποκτήσουν μία βιωματική σχέση με την ιστορία του κόμματος.

Θα υπάρχουν οθόνες με κουίζ -τύπου multiple choice- με θέμα «Πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία της ΝΔ;»

Εκεί οι παίκτες θα καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που συνδέονται με σημαντικά κομματικά και ιστορικά γεγονότα από το 1974 έως και σήμερα.

Οι παριστάμενοι θα «βιώσουν» κομμάτι της ιστορίας της Ν.Δ

Το γενέθλιο πάρτι της Ν.Δ. θα έχει σειρά happenings

-Παιχνίδι τρίλιζας με μπασκέτες.

- ειδικά διαμορφωμένο booth, που θα σε μεταφέρει ψηφιακά σε περιβάλλον προεκλογικής συγκέντρωσης της Νέας Δημοκρατίας

- ενώ θα υπάρχει και photo booth 360 μοιρών όπου όλοι θα μπορούν να φωτογραφηθούν με τα σήματα και τα εμβλήματα του κόμματος.

- Στον χώρο της εκδήλωσης, θα δεσπόζει ένας τοίχος που θα γράφει «Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει…», όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γράψουν τη δική τους απάντηση.