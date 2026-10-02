Χωρίς να περιμένει τα αποτελέσματα ερευνών σε εξέλιξη, η κυβέρνηση του Ισραήλ κατήγγειλε «απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης» που είχε στο στόχαστρο υπηκόους του, τα Εμιράτα και τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ.

Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η εμπλοκή της στο αιματηρό επεισόδιο της flydubai, η Τεχεράνη θα χτυπηθεί «πολύ δυνατά», αφού το Ισραήλ υπέδειξε την «ισλαμιστική κατήχηση» του υπόπτου.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά, μην ανησυχείτε», είπε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ερωτηθείς από μια δημοσιογράφο αν οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι έφερε ευθύνη το Ιράν

Δυο ημέρες μετά την κατεπείγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία αεροσκάφους που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελ Αβίβ, με 174 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων 166 Ισραηλινών, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη δεν έχουν ξεκαθαρίσει.

Σύμφωνα με αφηγήσεις επιβατών, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, το οποίο έχασε κάπου 5.000 μέτρα μέσα σ’ ένα λεπτό, προτού εισβάλουν στο πιλοτήριο επιβάτες και τον εξουδετερώσουν.

Χωρίς να περιμένει τα αποτελέσματα ερευνών σε εξέλιξη, η κυβέρνηση του Ισραήλ κατήγγειλε «απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης» που είχε στο στόχαστρο υπηκόους του, τα Εμιράτα και τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, στο πλαίσιο των οποίων εξομαλύνθηκε η σχέση των δυο κρατών το 2020.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στον Τύπο χθες στον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είπε πως νομίζει το Ιράν είχε ανάμιξη. «Θα έλεγα ότι η απάντηση είναι ναι, με βάση όσα ακούω, αλλά το επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή», είπε.

«Πιθανή» μια νέα κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον του Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν να προχωρήσουν σε βομβαρδισμούς στο Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου, μολονότι πλοία μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο στο στενό του Ορμούζ.

Δεν διαφαίνεται καμιά διπλωματική λύση στη σύγκρουση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη επτά και πλέον μήνες αφότου άρχισε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο περιοδικό Time και δημοσιεύτηκε χθες, ο Τραμπ χαρακτήρισε «πιθανό» να διατάξει νέα κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το Πεντάγωνο αποφάσισε να στείλει στην περιοχή αεροπλανοφόρο και άλλα πλοία, που αναχώρησαν τις τελευταίες ημέρες και προβλέπεται να βρίσκονται εντός ακτίνας δράσης στα τέλη Νοεμβρίου. Μεταφέρουν 9 ως 10.000 επιπλέον στρατιωτικούς, ανάμεσά τους 2.000 μέλη του σώματος πεζοναυτών.

Στη Μέση Ανατολή βρίσκονται ήδη ανεπτυγμένα δυο αμερικανικά αεροπλανοφόρα με τις ομάδες κρούσης τους. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα γίνουν τρία, ή αυτό που πλέει προς την περιοχή θα αντικαταστήσει κάποιο από τα δύο που βρίσκονται εκεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται αμερικανικές στρατιωτικές πηγές, η Ουάσιγκτον έστειλε πρόσφατα δυο επιπλέον πυροβολαρχίες του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot για την προστασία εγκαταστάσεων πετρελαίου και αερίου στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.

«Φώναξε "σκοτώστε με, σκοτώστε με"»

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας, που εκφράστηκαν για πρώτη φορά μετά το επεισόδιο στην πτήση της flydubai, επιβεβαίωσαν χθες πως ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, χωρίς να προβάλουν κάποια υπόθεση για τα κίνητρά του.

Διευκρίνισαν πως ο ύποπτος μετήχθη στα ΗΑΕ, όπου ο γενικός εισαγγελέας ανακοίνωσε, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης, πως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί «σε ποιο βαθμό το συμβάν συνδέεται με τρομοκρατική δράση ή πρόθεση».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, που δεν απέκλεισε την πιθανότητα ο συγκυβερνήτης, που είναι υπήκοος Ομάν, να έπασχε από ψυχιατρικά προβλήματα, το βέβαιο είναι ότι «είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση».

«Φώναξε "σκοτώστε με, σκοτώστε με", σύμφωνοι. Άρα είναι καθαρό πως είχε σκοπό να αυτοκτονήσει, είναι σαφές πως σκόπευε να ρίξει το αεροπλάνο», δήλωσε στο Fox News.

Αφού έφθασαν στο Τελ Αβίβ προχθές, οι επιβάτες αναφέρθηκαν σε εφιαλτική πτήση. «Ακούγαμε κραυγές (...) κατόπιν, όταν ανοίξαμε την πόρτα του πιλοτηρίου είδαμε αίμα, κάποιος είχε μαχαιρώσει τον πιλότο», ανέφερε επιβάτισσα σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό.

Ο Γιανίβ Χαγιούν, υδραυλικός, αφηγήθηκε πως μαζί με άλλους ακινητοποίησε τον συγκυβερνήτη και τον έβγαλε έξω από το πιλοτήριο, προτού σταθεροποιήσει το αεροσκάφος, χάρη στο ότι είχε παρακολουθήσει εκπομπές στην τηλεόραση αφιερωμένες σε αεροπορικές τραγωδίες, επιτρέποντας στο δεύτερο ζευγάρι πιλότων στο σκάφος να αναλάβουν να το προσγειώσουν. Η φωτογραφία του βρισκόταν χθες τα πρωτοσέλιδα ισραηλινών εφημερίδων.

Ο κυβερνήτης, ο ινδός υπήκοος Σμιτ Μασλάρ, μεταφέρθηκε από τη Σαουδική Αραβία στα Εμιράτα, όπου είναι «καλά στην υγεία του», η «ανάρρωση» προχωρά ικανοποιητικά, ανέφερε η πρεσβεία της Ινδίας στο Αμπού Ντάμπι.