Πέντε Ευρωπαϊκές χώρες έκαναν έκτακτη σύσκεψη λόγω των πιέσεων για το diesel.

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποίησαν πέντε ευρωπαϊκές χώρες, εξαιτίας της εντεινόμενης πίεσης της Ουάσινγκτον προκειμένου να αποδεσμεύσουν αποθέματα diesel και αποφάσισαν την υιοθέτηση ενιαίας γραμμής.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Κομισιόν, με στόχο να αποφασίσουν πώς θα αντιδράσουν στην πίεση του Ντόναλντ Τραμπ για τα αποθέματα, με την προειδοποίηση ότι διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με αμερικανική απαγόρευση στις εξαγωγές του diesel.

Όλες αυτές οι χώρες έχουν δεχθεί κατ’ ιδίαν πίεση από την Ουάσινγκτον για τα αποθέματα, ανέφεραν πηγές του Politico. Μία ευρύτερη ομάδα χωρών- κάποιες εκ των οποίων επίσης έχουν δεχθεί πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ- θα συζητήσουν τον τρόπο αντίδρασης σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Η Ουάσινγκτον ζήτησε από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των έκτακτων αποθεμάτων diesel, διαφορετικά ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με απαγόρευση αμερικανικών εξαγωγών του πετρελαίου κίνησης προς την Ευρώπη, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το Reuters. Οι δύο χώρες διαθέτουν αθροιστικά πάνω από το ένα τρίτο των στρατηγικών αποθεμάτων diesel της ΕΕ.

Οι τρεις αποφάσεις για τα αποθέματα diesel

Οι πέντε χώρες και η Κομισιόν συμφώνησαν σε τρία πράγματα, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες: να αντιδράσουν στην πίεση «συντονισμένα», να διασφαλίσουν ότι «κάθε απόφαση για την αποδέσμευση αποθεμάτων θα πρέπει να παραπέμπεται στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας» και να επιδιώξουν «την αποκλιμάκωση της έντασης, στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ».

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Ο ΔΟΕ συντονίζει την ενεργειακή πολιτική μεταξύ των πλούσιων χωρών και επέβλεψε την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου φέτος, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η ιδέα είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση, σημείωσε μία από τις πηγές του Politico. «Να υπάρχει μια στάση αποφασιστική, αλλά θετική στην επικοινωνία… Όταν έχεις να κάνεις με ένα πεινασμένο λιοντάρι, δεν παίζεις απαραίτητα βρόμικα παιχνίδια μαζί του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

120 εκατ. βαρέλια diesel σε 6 μήνες ζητούν οι ΗΠΑ

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ζητά την αποδέσμευση αποθεμάτων diesel ως εναλλακτική λύση στην επιβολή απαγόρευσης αμερικανικών εξαγωγών, από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετέδωσε νωρίτερα το Politico. Τα 120 εκατομμύρια βαρέλια diesel σε διάστημα έξι μηνών, που ζητά η Ουάσινγκτον, θα αντιστοιχούσαν σε ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ το ένα τρίτο των αποθεμάτων της ΕΕ, σημειώνει το Μέσο.

Οι τιμές του diesel έχουν εκτιναχθεί στις ΗΠΑ, εξαιτίας των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία, με συνέπεια ο Ντόναλντ Τραμπ να δέχεται έντονες πιέσεις, πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές. Οι ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εξαγωγέα diesel και αυτή τη στιγμή καλύπτουν πάνω από τις μισές εισαγωγές των ΗΠΑ. Κάτι που σημαίνει ότι μια απαγόρευση θα έχει σοβαρές επιπλοκές για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας απαγόρευσης εξαγωγών, παρά τις έντονες αντιδράσεις από την αμερικανικό πετρελαϊκό κλάδο. «Το σκέφτομαι», δήλωσε και πρόσθεσε ότι το συζητά πολύ με τους υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών. «Πιστεύουν ότι θα βοηθήσει το diesel, αλλά μπορεί να αυξήσει τις τιμές άλλων προϊόντων», πρόσθεσε.